Onze zoektocht naar efficiëntie en blije klanten

‘Omdat wij als jong en modern boekhoudkantoor de visie hebben zoveel mogelijk te automatiseren zijn wij in onze zoektocht tegen aanzienlijke efficiëntieslagen aangelopen. Het werken met Visionplanner is daar één van’, aldus Rick van der Burg, Directeur Bookd Delft.

Rick vervolgt: ‘Voordat we met Visionplanner begonnen te werken, rapporteerden we onze cijfers maandelijks door middel van het exporteren van data vanuit ons vorige boekhoudpakket naar Excel. Deze export hadden we top ingericht, zodat dit geheel naar onze wens werkte. Tot ze bij het boekhoudpakket hadden besloten om de exportknop te verwijderen, gewoon verwijderd, gone…Daar hebben we nu geen last meer van met de automatische koppeling tussen Exact online en Visionplanner.

Om gek van te worden

Een klant van ons zit bij bijzonder beheer, dat betekent maandelijks rapporteren. Een bank kijkt namelijk naar een bedrijf ongeacht of het bedrijf uit meerdere locaties bestaat. De klant wil daarom graag zien hoe het per locatie draait waarvoor meerdere administraties zijn aangemaakt. Voor het rapporteren betekent dat dus cijfers consolideren. Dat deden we “netjes” in Excel waarbij er iedere maand wel een foutje in sloop, om gek van te worden. Gelukkig kan Visionplanner ook consolideren, waarbij het systeem aangeeft als er grootboeknummers niet zijn gekoppeld, zodat je altijd zeker bent dat je de juiste cijfers presenteert. Dit scheelt een hoop onzekerheid en daarmee stress. Zo kregen we rust en tijd om te kijken naar wat de cijfers ons vertellen in plaats van te discussiëren over of de cijfers zelf wel kloppen. Hierdoor kunnen wij ons nu richten op wat wij het allerbelangrijkste vinden in plaats van handmatig werk en correcties: namelijk helpen van ondernemers hun financiën te begrijpen!

Veel sneller en betrouwbaarder

Al met al zijn we tegenwoordig veel sneller klaar met de rapportages en zijn we er zeker van dat alle cijfers worden getoond. Er kan nu ook worden doorgeklikt in de rapportage tot op factuurniveau. Als we tijdens het bespreken van de rapportage met onze klanten erachter komen dat er zaken verkeerd geboekt staan, dan boeken we het om en “draaien” de rapportage weer geheel automatiseert opnieuw. Daarnaast kunnen we in Visionplanner ook jaarrekeningen maken. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat er in de jaarrekening exact dezelfde opbouw wordt gebruikt voor wat betreft de kostensoorten. De ondernemer krijgt dus een jaarrekening die hij op dezelfde manier kan lezen als de rapportage die hij elke maand al ziet en door en door kent. Alles is ook nog eens online benaderbaar en daardoor makkelijk te delen met onze klanten. Wat een verademing; dit hadden we veel eerder moeten doen!’

Over Bookd

Bookd is een jong boekhoudkantoor. Dit moderne bedrijf doet het anders dan traditionele boekhouders en administratiekantoren door transparant, snel en volledig geautomatiseerd te werken voor een vaste prijs per maand zodat zij een ongeëvenaarde service kunnen bieden aan hun klanten in voornamelijk het ZZP en MKB segment. Vanuit Delft gaan zij het concept verder uitrollen in de rest van Nederland.