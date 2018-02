Afgifte BTW-nummer duurt in januari en februari langer

Nieuwe ondernemers krijgen in januari en februari later dan gebruikelijk hun BTW-nummer toegewezen, meldt de Belastingdienst. Normaal gesproken is binnen vijf werkdagen een brief met het BTW-nummer binnen. Ondernemers krijgen met de vertraging te maken als ze zich hebben aangemeld met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ of het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’, of hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 heeft de Belastingdienst extra veel formulieren ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt de fiscus daarom niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Daardoor zal iedereen die zich in januari en februari heeft aangemeld als ondernemer, langer moeten wachten op een bericht.