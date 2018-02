Uitgerangeerd

We kennen allemaal de mensen die vanuit hun treinstoel rustig door het raam naar buiten kijken en commentaar geven op reizigers die nog tijdens het rijden opstaan om zich voor te bereiden op een overstap. Reizigers die vastbesloten zijn hun aansluiting te halen. Welk gedrag herken je bij jezelf als het gaat om nieuwe kansen zien en in beweging blijven met betrekking tot je vak?

Ben jij de specialist die op tijd opstaat en altijd in beweging is om het beste te bereiken voor zijn klanten in een efficiënt proces? Of wacht je liever af en kom je pas van je pluche af als er geen opties meer zijn en de trein stilstaat?

Als je te lang blijft zitten in een trein, beland je op een rangeerterrein en zul je nooit ergens komen. Het is spannend om tijdens het rijden en het schudden van de trein al op te staan, maar het zorgt er wel voor dat je op tijd bent voor je aansluiting. Bepaal op tijd waar je naar toe wilt, wat nodig is om er te komen en wat je planning is.

Reisdoel voor de toekomst

Bij veel kantoren in de accountancy merk ik dat er pas wordt bewogen als de trein stil staat en wordt omgeroepen dat je de trein moet verlaten, omdat die niet verder gaat. Verdwaasd sta je als reiziger op het perron om je heen te kijken. Het reisdoel voor de toekomst is niet helder en er wordt daarbij vaak geleund op wat er op dit moment beschikbaar is. Stap in een willekeurige trein en we zien wel.

Maar ook als je op het perron staat te wachten op een nieuw product, moet je actief zijn. Zorg er op zijn minst dan voor dat alle processen al klaarstaan en ga hier niet pas mee aan de gang als je instapt. Dat zorgt voor enorme vertragingen. Intern maar ook bij de (software) leverancier. Er zijn namelijk meer ‘passagiers’ die meewillen met de trein van de leverancier.

Best passende oplossing

Stippel je reisdoel en je reis van tevoren uit. Daarbij zou het vervoersmiddel (de software of andere middelen) niet uit moeten maken. Ga voor de best passende oplossing. Dat is soms improviseren, maar je weet wat je wilt en je kunt vervolgens daar het meest ideale middel voor zoeken. Een perfect fit ga je niet halen, tenzij je voor een maatwerkoplossing gaat die zowel qua kosten als qua tijd onvoorspelbaar zal blijken te zijn.

Kortom, wacht niet te lang met de volgende stap. Het is goed om je investering in een offline pakket ook terug te verdienen. Maar wie te lang van zijn treinkaartje wil genieten, eindigt op het rangeerterrein. Een rangeerterrein zonder aansluitingen en voortgang in je proces.

Adriaan Heijboer is adviseur bij Visionplanner

Ben je klaar voor de stap of blijf je liever zitten? Laat het me weten, ik wil graag met je sparren over jouw ideale route. Mail me maar! adriaanheijboer@visionplanner.com