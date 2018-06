Onderzoek naar toekomst toeslagenstelsel

Staatssecretaris Snel van Financien is bereid om onderzoek te doen naar de toekomst van het toeslagenstelsel. Onderhandelaars werd het tijdens de formatieperiode duidelijk dat herziening van het omstreden toeslagensysteem er deze kabinetsperiode nog niet in zit vanwege de grote organisatorische problemen bij de Belastingdienst.

Het huidige systeem wordt vaak als een omslachtige herverdeling gezien, die zo ingewikkeld is dat mensen met een laag inkomen bovendien vaak de dupe worden van het systeem en met terugvorderingen te maken krijgen.

D66 hoopt nu dat er deze periode alvast onderzoek naar verbetermaatregelen kan worden gedaan, zodat door het volgende kabinet wel een herziening doorgevoerd kan worden. Snel zei op aandringen van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg dat hij zich kan voorstellen ‘dat we uitgebreider gaan kijken of we nu in die hele toeslagensystematiek een betere afslag kunnen nemen.’ De staatssecretaris wil nog dit jaar meer duidelijkheid geven over zijn plannen.

Bron: Telegraaf