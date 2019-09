Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd

Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek.

Onvoldoende klantonderzoek & verdachte transacties

Volgens het OM bracht een notificatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de zaak aan het rollen. ABN AMRO wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht.

Onder de loep

Ook zou er zou niet tijdig afscheid zijn genomen van verdachte klanten en werden verdachte transacties onvoldoende gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

ABN AMRO maakte recent bekend dat het op last van DNB al zijn klanten gaat doorlichten in de strijd tegen witwassen. Sinds de witwasaffaire bij ING vorig jaar liggen banken extra onder de loep. DNB gaf eerder bij ABN AMRO aan dat de bank zijn dossiers op enkele vlakken beter moet checken. De bank zette in verband met de kwestie eerder al 114 miljoen euro opzij. Mogelijk volgt ook nog een boete omdat de zaak door DNB werd aangekaart en niet door ABN AMRO zelf.

Hoekstra bezorgd

Het onderzoek baart minister Wopke Hoekstra van Financiën ‘uiteraard’ zorgen, meldt hij desgevraagd. ‘Het is goed dat de bank alle medewerking aan het onderzoek verleent’, reageert Hoekstra. ‘Banken hebben een belangrijke poortwachtersfunctie om criminelen buiten de deur te houden’, zegt Hoekstra. ‘Het is primair een verantwoordelijkheid van banken zelf om deze taak serieus te nemen en naar behoren te vervullen.’

Bron: ANP/FD/AV

