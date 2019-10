PvdA: ‘Zonder extra geld voor onderwijs geen steun belastingplan’

De PvdA dreigt tegen de onderwijsbegroting en het hele Belastingplan te stemmen als het kabinet geen extra geld uittrekt voor de bestrijding van het lerarentekort en belastingverlaging voor ouderen en mensen met een laag inkomen.

Minister Hoekstra van Financiën gaat woensdag en donderdag zijn Belastingplan verdedigen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. De PvdA wil dat debat aangrijpen om de plannen van het kabinet alsnog bij te sturen. Behalve extra geld voor de aanpak van het lerarentekort, staan lastenverlichtingen voor lagere inkomens en ouderen bovenaan het verlanglijstje.

Volgens Asscher is geld niet het probleem, maar gaat het om de politieke keuze wat je met dat geld doet. Deze periode van welvaart zou volgens hem de ultieme gelegenheid bieden om armoede en dakloosheid te bestrijden en de publieke sector te versterken.

Het is echter maar de vraag of het kabinet onder de indruk is van de PvdA. Het kabinet heeft weliswaar steun van de oppositie nodig in de Eerste Kamer, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft al gezegd dat hij niet van plan is tegen het Belastingplan te stemmen omdat hij ook veel goede dingen in het Belastingplan ziet. Als GroenLinks inderdaad de voorstellen steunt, heeft het kabinet de gewenste meerderheid binnen.

Asscher deed twee weken geleden bij de Algemene Beschouwingen al een poging om zijn eisen ingewilligd te krijgen, maar toen ging het kabinet er niet op in. In het debat met minister Hoekstra, hoopt Asscher alsnog op toenadering.