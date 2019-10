‘Btw-sportvrijstelling kent nog veel open eindjes’

Een jaar na invoering van de btw-sportvrijstelling is er nog altijd over tal van zaken onduidelijkheid, constateert Joep Swinkels van Taxnavigator. Voorafgaand aan de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling zijn weliswaar regelmatig Kamervragen gesteld, maar sinds de invoering bleven die vragen uit, stelt Swinkels vast. ‘Het kan toch niet zo zijn dat bijna één jaar na de invoering van de btw-sportvrijstelling over tal van zaken nog geen duidelijkheid bestaat?’

Swinkels somt de onduidelijkheden op:

Winstoogmerk. Hebben de commerciële exploitanten zoals Laco, Optisport, Sportfondsen en SRO nu wel of geen winstoogmerk in de zin van de btw?

Opteren voor een met btw belaste huur. Kunnen LACO, Optisport, Sportfondsen en SRO sportaccommodaties belast met btw blijven huren? Biedt artikel 6a, lid 8 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 een oplossing?

Exploitatiebijdragen. Is de financiële bijdrage van gemeenten aan de exploitant van de sportaccommodatie belast met btw? In de notitie inzake heffing van BTW en subsidieverstrekking d.d. 23 december 1994 wordt vermeld: “Budgetsubsidies die worden verstrekt aan ondernemers die van BTW-heffing vrijgestelde prestaties verrichten blijven buiten de heffing van BTW indien de subsidie wordt aangewend voor die prestaties. Dit betreft vooral subsidies aan instellingen in de gezondheidssector, sportorganisaties, onderwijsinstellingen en instellingen in de sociaal-culturele sector”. De notitie geldt nog steeds!

Zwembaden. De activiteiten van zwembaden kunnen worden verdeeld in: recreatie, sport en overige activiteiten zoals zwemles, therapeutisch zwemmen etc. Zijn alle activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw als de exploitant van het zwembad geen winstoogmerk in de zin van de btw heeft?

