Email duurder dan brief voor pensioenfondsen

Het gebruik van DigiD – het digitale paspoort – en andere digitale overheidsdiensten door pensioenfondsen wordt steeds duurder. Pensioenfondsen dreigen daardoor af te haken.

‘Het stimuleren van pensioenbewustzijn wordt financieel afgestraft’, stelt directeur Edith Maat van de Pensioenfederatie. Sinds vorig jaar moeten de fondsen per keer betalen dat een deelnemer inlogt met DigiD om zijn of haar pensioenoverzicht te bekijken, en per keer dat een bericht door het fonds wordt geplaatst in MijnInbox. Hoe vaker deelnemers kijken hoe het gaat met hun pensioen en hoe meer een pensioenfonds communiceert, hoe duurder het is. De overheid moet volgens Maat ‘heroverwegen of het wenselijk is per inlog fikse kosten door te belasten’.

Duurder dan brief

Nederlandse overheidsdiensten en semioverheidsdiensten als gemeenten en pensioenfondsen betalen sinds 2018 veertien cent per gebruiker die inlogt op DigiD. Per bericht in de Berichtenbox op MijnOverheid moeten diensten 40 cent afdragen. Daarmee is een digitaal bericht duurder dan een ouderwetse brief. Eerder lieten pensioenfondsen weten dat de prijsverhoging hen 2 miljoen euro aan extra kosten opleverde. Nu spreken zij van circa 5 miljoen euro.

Niet vergoed

De pensioenfondsen zijn de enige gebruikers van DigiD die de kosten zelf moeten dragen. Alle andere gebruikers zijn overheidsdiensten. Zorgverzekeraars maken ook gebruik van DigiD, die is bijvoorbeeld nodig om het eigen risico aan te passen. Maar hun kosten worden vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat pensioenfondsen geen aandeelhouders hebben, gaan de stijgende kosten ten laste van het pensioen van de deelnemers. Het alternatief is dat pensioenfondsen overstappen op commerciële aanbieders van digitale identificatie. Maar die markt is nog volop in ontwikkeling. Of er een goed en betaalbaar alternatief komt, is onzeker.

