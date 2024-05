Mogelijk capaciteitsproblemen bij uitstel overgang nieuw pensioenstelsel

Pensioenfondsen stellen de datum dat ze overgaan op het nieuwe pensioenstelsel verder uit. Dat komt omdat het ‘invaren’ veel groter en complexer blijkt te zijn dan voorzien. DNB is bang voor piekbelasting, met mogelijke capaciteitsproblemen, ook bij accountants.



Door de datum van ‘invaren’ uit te stellen, nemen pensioenfondsen een risico, bleek deze week uit een rapport van De Nederlandsche Bank. Er kan een piekbelasting ontstaan, ‘met mogelijk capaciteitsproblemen bij uitvoeringsorganisaties, adviseurs, actuarissen, accountants, IT-auditors, juristen, of bij DNB/AFM’.

Uitstel

Uit de meest recente cijfers van DNB blijkt dat ten opzichte van het vierde kwartaal nu minder pensioenfondsen verwachten over te stappen in 2025. Aanvankelijk waren dat er meer dan twintig, nu nog veertien . 44 fondsen verwachten over te stappen in 2027 en 8 in 2028. Het grootste deel denkt in 2026 de overstap te kunnen maken.

Stoppen

De overgang stelt pensioenfondsen voor hoge kosten en druk op het bestuur. 35 van de 175 pensioenfondsen verwachten er de komende vijf jaar mee te stoppen. Twintig fondsen overwegen dit nog. Ter vergelijking: in 2003 telde Nederland nog achthonderd pensioenfondsen. Met name voor gesloten pensioenfondsen, waar geen actieve pensioenopbouw meer plaatsvindt, is het niet aantrekkelijk om opgebouwde rechten over te hevelen naar het nieuwe stelsel.