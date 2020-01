CBS peilt stand van economie

De conjunctuurklok van het CBS wijst al sinds medio 2018 op een dalende trend. Daar is ook in het laatste kwartaal van 2019 geen verandering in gekomen.

Consumenten

Na een scherpe duik in het vierde kwartaal van 2018 (van +19 naar +9) werd het consumentenvertrouwen in 2019 negatief. In december bleef het sentiment onveranderd (-2). Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan in oktober 2018. De groei is kleiner dan in de voorgaande maand.

Producenten

Het producentenvertrouwen daalt sinds begin 2018, maar is nog altijd positief. In december kwam het uit op 2,9, hetzelfde niveau als begin 2015. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 1,3 procent lager dan in november 2018.

Faillissementen

In 2019 waren er 63 meer faillissementen dan in 2018. Er gingen 3208 bedrijven op de fles. Maar in december waren er minder faillissementen dan een jaar eerder.

Banen

Het aantal banen groeit al ruim vijf jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 956 duizend banen bijgekomen. De groei piekte in het derde kwartaal van 2017 met 74 duizend. In 2019 kwamen er 126 duizend banen bij, een stijging van 1,2 procent.

Vacatures

Eind september was het aantal openstaande vacatures 288 duizend, vierduizend meer dan een kwartaal eerder. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013. Het aantal werklozen bedraagt 324 duizend. 3,5 Procent van de beroepsbevolking zit zonder baan.

BBP

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Bron: CBS