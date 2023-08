Inflatie neemt snel af, maar economisch beeld verslechtert

De inflatie in augustus daalde naar 3,0 procent. Dit meldt het CBS op basis van een snelle (nog onvolledige) raming. In juli waren consumentengoederen en -diensten 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. Desondanks verslechterde het conjunctuurbeeld.Dat conjunctuurbeeld was volgens het CBS was in augustus negatiever dan in juli. Zo waren consumenten in augustus iets negatiever dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten daalde in augustus ook en was voor het eerst sinds 2021 negatief. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

In juni 2023 besteedden huishoudens 1,2 procent meer aan goederen en diensten. Ze kochten zowel meer diensten als meer goederen. In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,0 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in transportmiddelen, machines, infrastructuur en gebouwen. Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in juni 1,5 procent kleiner dan in juni 2022. Er zijn vooral minder chemische producten, metaalproducten en voedingsmiddelen uitgevoerd. De export van transportmiddelen, machines en apparaten was groter dan een jaar eerder.

Productie industrie daalt 8 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 7,7 procent lager dan in juni 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van mei steeg de productie met 0,7 procent in juni. Wel zijn er in juli, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 49 minder bedrijven failliet verklaard dan in juni, een daling van 16 procent. Het aantal faillissementen is echter al 15 maanden op rij hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Vacatures

Eind juni stonden er 427 duizend vacatures open, 10 duizend minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Na acht kwartalen groei, tussen medio 2020 en medio 2022, is het aantal vacatures vanaf het derde kwartaal van 2022 afgenomen. In juli 2023 waren 362 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6 duizend per maand.

Bbp daalde met 0,3 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal daalde het bbp met 0,4 procent. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens.

Minder verkoop, meer omzet

Winkeliers zagen hun omzet in juli 5 procent hoger uitkomen dan een jaar eerder. Maar dat komt wel vooral door prijsverhogingen, want consumenten kochten juist minder. Er werden 2,8 procent minder producten verkocht. Bij supermarkten en andere winkels die voedingsmiddelen verkopen steeg de omzet ongeveer 7 procent ten opzichte van juli 2022. Bij beide werd wel aanzienlijk minder gekocht (3,5 procent minder dan in juli vorig jaar). Bij non-foodwinkels als drogisterijen, meubelzaken en kledingwinkels groeide de omzet in juli met 3 procent. Maar ook hier werd minder verkocht. Het verkoopvolume daalde met 3,2 procent. Vooral bij drogisterijen en winkels die recreatieartikelen verkopen steeg de omzet flink in juli. Bij kleding- en schoenenwinkels, doe-het-zelfwinkels en keukenzaken daalde de omzet juist.

