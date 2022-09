Economie groeit met 5,1 procent

Volgens het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal met 2,6 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie met 5,1 procent. Dat is iets lager dan waarvan was uitgegaan.

De investeringen en het handelssaldo (export minus import) droegen in het tweede kwartaal het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 5,1 procent. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei. Volgens de eerste berekening was dat 5,3 procent. De neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door nieuwe cijfers over de financiële instellingen, de uitzend- en reisbranche, onroerend goed en de horeca.

Aantal banen groeit 85 duizend

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het tweede kwartaal met 85 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 waren er in het tweede kwartaal van 2022 474 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer.