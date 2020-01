Ook vrijgestelde ondernemer kan BTW zonnepanelen terugvragen

Ondernemers die zijn vrijgesteld van BTW kunnen net als particulieren de BTW op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dat oordeelt de rechtbank in Breda. Voor hen gelden niet de reguliere termijnen voor het terugvragen ervan.

Een man heeft sinds 1992 een praktijk aan huis voor orthomoleculaire voedingsleer. Hij is vrijgesteld voor de omzetbelasting. Eind 2009 wordt de registratie als ondernemer beëindigd. Begin dat jaar heeft hij zonnepanelen laten installeren en € 6.982 aan BTW betaald. Die vraagt hij terug in 2018. De Belastingdienst weigert dat verzoek. Als geregistreerd BTW-ondernemer gold voor hem in 2009 ‘het normale beleid voor de teruggaaf van BTW’. Ambtshalve kan ook geen teruggaaf volgen omdat het verzoek te laat is gedaan, stelt de fiscus.

Niet gehouden tot verzoek

De rechtbank neemt het arrest van de Hoge Raad uit 2017 erbij. Op grond daarvan had de man niet eerder dan in 2018 om teruggaaf hoeven vragen. Dat de man ten tijde van het plaatsen van de zonnepanelen al ondernemer was, is volgens de rechtbank niet doorslaggevend: ‘Van belang is dat de voedingsleeractiviteiten vrijgesteld waren van omzetbelasting en dat van verschuldigde omzetbelasting in verband met die activiteiten dus geen sprake was. Belanghebbende was daarom met betrekking tot die activiteiten niet gehouden de inspecteur te verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte.’

Met betrekking tot de energielevering oordeelt de rechter dat in de maand februari 2009 de door de man in aftrek te brengen omzetbelasting in verband daarmee de door hem verschuldigde belasting overtrof. ‘Dat brengt mee dat belanghebbende ook voor die activiteiten niet gehouden was te verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte.’ Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad gold er geen termijn waarbinnen een verzoek moet worden gedaan om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. ‘Belanghebbende kan daarom niet worden tegengeworpen dat hij het verzoek niet tijdig heeft gedaan.’

Hoogte ter discussie

Wel staat nog ter discussie hoeveel BTW de man precies mag aftrekken. De Belastingdienst wil een pro-rataberekening maken op grond van wel en niet vrijgestelde omzet, de man pleit voor volledige aftrek. De feiten zijn nog te onduidelijk, vindt de rechter, die de fiscus opdraagt voor eind februari een nader onderzoek te doen. ‘De rechtbank geeft partijen in overweging om de gegeven termijn ook te benutten om na te gaan of wellicht een compromis (schikking) mogelijk is wat betreft de hoogte van de teruggaaf. Daarbij kan nog een gezichtspunt zijn dat mogelijk voor de jaren ná 2009 nog zogenoemde ‘herziening’ kan spelen aangezien de vrijgestelde voedingsleeractiviteiten in elk geval in 2009 zijn beëindigd.’

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2019:5731