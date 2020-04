Pensioenfondsen in grote problemen

Volgens pensioenadviseurs zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen in maart gedaald naar 85 tot 90%. Fondsen die eind 2020 geen dekking van 100% hebben moeten korten op de pensioenen.

Daling 10 procentpunt

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van een rondgang langs onder meer Aon en Mercer. In maart gingen de dekkingsgraden met 10 procentpunt omlaag, de grootste daling sinds de kredietcrisis. Dat is vooral te wijten aan de sterk gedaalde beurskoersen. Aon schat de dekkingsgraad iets lager in dan Mercer.

Tot eind dit jaar

Met de sector is afgesproken dat zij tot eind 2020 de tijd hebben om een gezonde dekkingsgraad te bereiken. Die moet dan 100% zijn. Fondsen die daaronder blijven, moeten in principe korten op de pensioenen. In nood mag het kabinet kan volgens de Pensioenwet kortingen uitstellen, wegens ‘uitzonderlijke economische omstandigheden’.

‘Stelsel onhoudbaar’

Voor een discussie over uitstel van kortingen is het volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank ‘nu nog veel te vroeg’. Dat zei hij afgelopen vrijdag bij de presentatie van het jaarverslag van DNB. ‘Op dit moment gaan wij die discussie bewust niet aan’, aldus Knot. ‘We hebben een vast moment om de stand bij pensioenfondsen te meten, namelijk aan het eind van het jaar. Tussen nu en dan kan nog van alles gebeuren.’ Hij riep de pensioensector wel op om vaart te blijven maken met de noodzakelijke geachte hervormingen van het stelsel. Dat noemde hij, mede door de coronacrisis, ‘volstrekt onhoudbaar’.

Beurskoersen

Twee factoren spelen een grote rol bij de dekkingsgraden, de hoogte van de rente en beleggingsresultaten. De rente steeg in maart, maar beurskoersen kelderden wereldwijd met circa 13%, terwijl vastgoedportefeuilles bijna een kwart van hun waarde verloren.

Bron: FD