Arnoud Bosch nieuw lid Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

Per 1 mei is Arnoud Bosch door de Raad van Commissarissen benoemd als opvolger van Koert van der Bij in de Raad van Bestuur van Alfa, in de functie van CFO. Arnoud kent al een lange carrière bij de organisatie. Tot voor kort was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Alfa-kantoren in Gorinchem, Raamsdonksveer, Dodewaard, Langenboom en Heythuysen. Koert heeft 40 jaar bij Alfa gewerkt en heeft in al die jaren veel voor Alfa betekend.

Een nieuwe rol binnen Alfa

Samen met Fou-Khan Tsang en Marco Vermin vormt Arnoud per 1 mei de Raad van Bestuur. Hij zal in zijn rol verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles accountancy en finance & control. De afgelopen periode heeft hij al meegedraaid in de overleggen met de Raad van Bestuur. Arnoud: “Het is een bijzondere periode om te starten in een nieuwe functie. Ik heb eind vorig jaar gesolliciteerd voor de functie van CFO. Daarna volgde een tijd van overdracht, waarbij we als gevolg van de uitbraak van het coronavirus met name zaken online hebben overdragen. Deze voorbereidingen waren prettig en constructief. Ik heb heel veel zin om in mijn nieuwe rol te starten.”

Arnoud Bosch

Arnoud heeft jarenlange ervaring in een leidinggevende rol, maar ook in de binding van klanten. Arnoud: “Het is een zware periode in onze samenleving. Juist nu moeten we nog dichter bij onze klanten staan. Gelukkig heeft Alfa haar ICT-infrastructuur uitstekend op orde en kunnen wij op deze manier onze klanten bijstaan in deze onzekere tijd. Klanten hebben het moeilijk, de omstandigheden maken het niet makkelijk om overeind te blijven. Ik zie het als mijn ambitie om Alfa en onze klanten door deze periode heen te helpen.” Arnoud startte zijn carrière bij EY, werkte bij SNS REAAL als senior manager audit. Daarna volgde een periode van zelfstandig ondernemen en kwam hij in 2008 bij Alfa. De nieuwe CFO is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Noord-Brabant.

Koert van der Bij

Koert van der Bij bereidt zich voor op een periode na Alfa. De organisatie is hem zeer erkentelijk voor het goede beleid waar hij de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen. “Dit vergt veel kennis, tijd en creativiteit, en ik kan stellen dat Koert dit altijd op een zeer prettige manier heeft gedaan. Daarbij was hij een fijne collega om mee samen te werken. We zijn hem zeer dankbaar voor het werk, zijn betrokkenheid binnen Alfa en zijn verbinding met de klanten. Binnen de Raad van Bestuur gaan we een ervaren bestuurder missen,” aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter Raad van Bestuur. Koert is vrijdagmiddag digitaal uitgezwaaid door alle 1000 collega’s van Alfa. Tijdens een virtuele vergadering werd hij verrast door collega’s, familie en vrienden met videoboodschappen. Daarnaast kreeg hij een busje welke bestemd is voor een project in Gambia, waar hij al jaren bij betrokken is.