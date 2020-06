Pensioenfondsen tonen licht herstel

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90% naar 92%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Na de daling in april krabbelde de rente wat op in mei. Het ingezette herstel van de aandelenkoersen zette door, maar de vastrentende waardenportefeuille daalde iets in waarde door de licht gestegen rente.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde naar 98%. Deze dekkingsgraad ligt onder het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Op basis van de huidige regels zou dat bij onveranderde omstandigheden kortingen voor eind 2020 betekenen.

Rente gestegen, verplichtingen gedaald

Verbeterde economische vooruitzichten duwden de rente in mei iets omhoog, na de opleving in de tweede helft van maart als gevolg van de maatregelen van overheden. Per saldo steeg de rente met gemiddeld 5 basispunten sinds vorige maand. De 30-jaarsrente eindigde op een niveau van 0,032%. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde naar 1,9%. Door de rentestijging nam de waarde van de verplichtingen per saldo met 0,9% af.

Stijging vermogen pensioenfondsen houdt aan

Na het eerste herstel in april verbeterde ook in mei het sentiment op de financiële markten. Beleggers kregen veel informatie over de negatieve effecten van de lock-downs op de economische cijfers en bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal. Dit was tevens een voorbode voor de prognoses voor het volgende kwartaal waarbij de negatieve effecten nog groter zullen zijn. Beleggers keken veel verder vooruit en voelden zich gesteund door het afbouwen van de lockdownmaatregelen, nieuwe plannen van Duitsland en Frankrijk voor een noodfonds van 750 miljard euro om de economie van Italië en Spanje te steunen en het oplopen van de olieprijzen. Hierdoor bleven beleggers aandelen ontwikkelde landen, emerging market debt en high yield kopen, wat de koersen positief beïnvloedde. Op de financiële markten stegen de wereldwijde aandelen van ontwikkelde markten met ruim 3% door verbeterde vooruitzichten.

Dekkingsgraden en corona

De coronacrisis heeft nog steeds een behoorlijke impact op de pensioenfondsen en het is de vraag of het herstel nu snel volgt, of dat een langere periode van economische teruggang volgt. Door versoepeling van de maatregelen kan het economisch verkeer weer wat op gang komen. Maar wat betekent dit voor de dekkingsgraden? Feit blijft dat veel pensioenfondsen zich momenteel in de gevarenzone bevinden.

Bron: Aon