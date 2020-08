‘Wirecard geplunderd voor faillissement’

De fraudezaak rond het ooit bejubelde online betalingsbedrijf Wirecard neemt steeds grotere vormen aan. Vlak voor het bedrijf in juni faillissement aanvroeg, is € 850 miljoen overgemaakt naar partnerbedrijven, zo vermoedt het Duitse OM.

Het Duitse fintechbedrijf moest dit jaar de publicatie van de jaarcijfers keer op keer uitstellen en tegen de zomer bleek een bedrag van € 1,9 miljard zoek in de boekhouding. De rol van accountant EY staat ook ter discussie. Topman Markus Braun stapte op en werd later gearresteerd; eind juni ging Wirecard failliet. Volgens de Financial Times is het bedrijf vlak daarvoor leeggetrokken: bedrijven in Dubai, Singapore en de Filipijnen kregen geld gestort als lening. Die bedrijven namen creditcardbetalingen voor hun rekening in landen waar Wirecard geen licentie had. Wirecard zelf trok dat in juni overigens in twijfel.

Dat Wirecard bij de dienstverlening dubieuze bedrijven niet leek te schuwen, blijkt ook uit de vaststelling dat betalingen werden gefaciliteerd voor een Maltezer casino dat geld wit bleek te wassen voor de mafia-organisatie ‘Ndrangheta.

Medewerkers zoek

Niet alleen grote geldbedragen, maar ook medewerkers raken in toenemende mate zoek. Een voormalige Wirecard-medewerker die aan het roer stond van het Filipijnse partnerbedrijf werd vorige maand dood verklaard, maar er wordt nog onderzocht of hij daadwerkelijk is overleden. Hij is niet de enige die wordt gezocht: de in juni ontslagen COO Jan Marsalek is voortvluchtig. Hij zou naar Wit-Rusland zijn vertrokken, terwijl hij zelf heeft aangegeven op de Filipijnen naar het verdwenen Wirecard-geld te gaan zoeken.

Bron: NOS