Ex-coffeeshophouder verdacht van belastingfraude en witwassen via Luxemburgs trustkantoor

De 59-jarige voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught aangehouden en verhoord als onderdeel van een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingfraude rondom de coffeeshopketen The Grass Company, meldt het Openbaar Ministerie. Naast Van Laarhoven gelden ook een belastingadviseur en een financieel-administratief adviseur als verdachten in de zaak. Met hen werd al een schikking overeengekomen, waarbij de twee hun aandeel in de strafbare feiten bekenden.

Van Laarhoven was eerder in Thailand gedetineerd en kwam in januari 2020 naar Nederland. De verdenking in het Nederlandse onderzoek staat los van zijn veroordeling in Thailand, meldt justitie. De voormalige coffeeshophouder was nog niet eerder verhoord in het Nederlandse onderzoek.

The Grass Company

The Grass Company baat vier coffeeshops uit, twee in Tilburg en twee in Den Bosch. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich onder andere op de verdenking van grootschalige belastingfraude, het witwassen van meer dan 20 miljoen euro en het vormen van, en deelnemen aan een criminele organisatie.

Constructies via Luxemburgs trustkantoor

Van Laarhoven en zijn medeverdachten hielden volgens het Openbaar Ministerie tussen 2002 en 2014 de inkomsten uit de vier coffeeshops buiten de boeken. Met ingewikkelde constructies via een trustkantoor in Luxemburg hebben ze meer dan 20 miljoen euro witgewassen, zegt het OM. De belastingfraude zou zijn gepleegd door te sjoemelen met de administratie en jaarstukken.

Belastingadviseur en financieel-administratief adviseur

Het OM vaardigde eerder strafbeschikkingen uit aan onder meer twee verdachten in het onderzoek tegen The Grass Company. Deze twee, een belastingadviseur en financieel-administratief adviseur, werden onder andere verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die betrokken is bij witwassen en het doen van valse belastingaangiften. De schikking betrof respectievelijk 180 uur werkstraf en 180 duizend euro, en 120 uur werkstraf en het betalen van 27.500 euro aan de staat. Hiermee bekenden de twee hun aandeel in de strafbare feiten.

Verhoor en regiezitting

De recherche heeft de komende dagen nodig om Van Laarhoven te ondervragen in het bijzijn van zijn advocaat, meldt justitie. Het OM is voornemens in totaal een twintigtal verdachten, natuurlijke personen en rechtspersonen, te dagvaarden. Aan de rechtbank is gevraagd eerst een regiezitting te plannen. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling nog dit jaar of begin 2021 kan plaatsvinden.

Bron: OM/NOS