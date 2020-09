Rechter: niet altijd recht op volledige aftrek voorbelasting zonnepanelen

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen De opgewekte stroom werd deels zelf gebruikt en deels geleverd aan de energiemaatschappij. Volgens de rechter mag je dan niet 100% van de voorbelasting van de zonnepanelen aftrekken.

Volledig gebruikt?

Bepalend was hierbij de vraag of het waterschap de zonnepanelen volledig gebruikt voor belaste handelingen. Dat zou het geval kunnen zijn als het waterschap de opgewekte elektriciteit volledig onder bezwarende titel levert aan de energiemaatschappij of als het niet aan de energiemaatschappij geleverde deel van de opgewekte elektriciteit fictief aan het waterschap wordt geleverd en op die manier belast is met omzetbelasting.

100% levering of niet

Het waterschap levert 58% van de opgewekte stroom tegen vergoeding aan het elektriciteitsnet. Volgens de Belastingdienst heeft het waterschap daarmee recht op aftrek van 58% van de voorbelasting. Het waterschap vindt dat alle opgewekte elektriciteit (100%) aan het elektriciteitsnet wordt geleverd en dat daarna 42% door het waterschap wordt afgenomen voor gebruik door de zuiveringsinstallatie. Uit de overgelegde meetgegevens bleek dat het waterschap meer elektriciteit opwekte dan aan het elektriciteitsnet werd geleverd. De conclusie van de rechtbank was dat het waterschap niet alle opgewekte elektriciteit leverde aan het elektriciteitsnet.

Geen fictieve levering

De rechtbank vindt niet dat het eigen gebruik als een fictieve levering kan worden aangemerkt. Het door een ondernemer aan zijn bedrijf onttrekken van een goed voor privédoeleinden wordt voor de omzetbelasting met een levering van een goed gelijkgesteld. De werking van deze wetsbepaling is beperkt tot de situatie waarin de ondernemer met betrekking tot dat onttrokken goed geheel of gedeeltelijk recht op aftrek van omzetbelasting heeft. Van de onttrekking van een goed aan het bedrijf was geen sprake. Het zonnepanelenpark wordt blijvend gebruikt voor de rioolwaterzuivering en voor de levering van elektriciteit aan de energiemaatschappij. Voor de opgewekte elektriciteit is geen omzetbelasting in rekening gebracht. Aftrek van voorbelasting is daarmee niet aan de orde, zodat om deze reden geen sprake van een fictieve levering is.

bron: Acfis.nl