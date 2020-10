PwC groeit ruim 7% in Nederland, winst vrijwel gelijk

PwC Nederland heeft de omzet in het afgelopen boekjaar, dat liep tot 1 juli, met 7,4% vergroot tot € 950 miljoen. Daarmee verstevigt het de tweede plaats in de Nederlandse markt: nummer 3 Deloitte groeide in dezelfde periode met 3%. PwC ziet in Assurance de omzet dalen, terwijl de adviesomzet het sterkste steeg. De winst bleef vrijwel gelijk.

Het grootste deel van de groei is toe te schrijven aan Advisory, waar de omzet met € 60 miljoen is toegenomen dankzij een toenemende vraag en een aantal grote projecten. Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor Tax & Legal. Bij de adviestak groeiden met name de onderdelen consulting, Deals en de afdeling die zich met cyberveiligheid en technologie bezighoudt.

Assurance: investeringen

De Assurance-tak zag niet alleen de omzet dalen (met 5%), maar ook het resultaat (met 18%). ‘Dat komt door het aflopen van diverse bijzondere opdrachten en toegenomen investeringen. Dat wordt deels gecompenseerd door grote vraag naar onze reguliere dienstverlening en een verhoging van de tarieven.’ De investeringen hebben vooral betrekking op kwaliteit, werkdrukverlaging en technologie. Voor grote projecten zijn daarnaast tijdelijke krachten ingehuurd.

Corona leidt tot hogere tarieven

De coronacrisis leidde tot meer werk, maar ook tot de noodzaak de tarieven op te schroeven: ‘Vooral in het begin was er sprake van inefficiency’, aldus PwC. ‘We hebben significante investeringen gedaan de afgelopen jaren en de kwaliteit van ons werk is verbeterd. We hebben daarom geconcludeerd dat de extra werklast deels moet worden gecompenseerd door een hogere rekening voor de klant.’ Daartoe is het programma ‘Fair Price’ opgestart. ‘Het doel daarvan is om eerlijk gecompenseerd te worden voor de waarde die ons werk biedt én om de winstgevendheid van de auditwerkzaamheden de komende jaren te verbeteren.’

PwC ziet meer behoefte aan assurance en advies rondom digitalisering en niet-financiële informatie. ‘We zien een gestage groei in onze reguliere risk assurance-praktijk tot aan het derde kwartaal van dit boekjaar.’ Het kwartaal erna stak Covid-19 de kop op, waarmee de groei deels teniet werd gedaan. Dat was ook het geval bij de afdeling CMAAS, die internationale bedrijven adviseert over zaken als financiële instrumenten en treasury.

Tax & Legal

Het onderdeel fiscale en juridische adviezen vergrootte de winst met 5%. ‘Behalve grote projecten die een integrale benadering vereisten, hebben we een vaste basis van klanten.’ De meeste groei zat in het internationale fiscale advies, juridisch advies en ICT. Daar zat de groei in de dubbele cijfers. Het laatste kwartaal – in feite dus het tweede kwartaal van dit kalenderjaar – noemt PwC ‘precair’ voor de Tax & Legal-divisie. ‘Thuiswerken blijkt zeer goed mogelijk voor een groot deel van onze diensten, maar niet overal en niet voor alle klanten. Dat heeft de resultaten in sommige onderdelen onder druk gezet.’ PwC ziet groeipotentieel op terreinen die door de crisis urgenter zijn geworden, zoals de invulling van werk in de toekomst, en het meer inzetten op een diverse portefeuille.

Omzetgegevens PwC Nederland

2019/2020 2018/2019 verschil assurance* 372,4 392,9 -5,2% tax & legal* 271,9 247,3 +9,9% advisory* 304,8 242,9 +25,5% totaal* 949,8 884,1 +7,4% fte’s 5.315 5.045 +5,4% omzet per fte € 178.697 € 175.243 +2,0% operationele winst* 164,5 163,3 +0,7%

*omzet- en winstcijfers x € 1.000