Beklaagde FIOD-accountant was ‘slechts raadsman’

In de fraudezaak rond vermogensbeheerder Box Consultants was het afgelopen vrijdag de beurt aan een FIOD-accountant om in de beklaagdenbank plaats te nemen: hij wordt beschuldigd van het doelbewust zwartmaken van het inmiddels gestopte BDO-kopstuk Pieter-Paul Saasen.

Centraal in de tuchtklacht staat de vraag hoe ver opsporingsambtenaren eigenlijk mogen gaan bij het aanspannen van tuchtprocedures tegen accountants. De klacht is gericht tegen Ron Dohmen, vaktechnisch coördinator opsporing en forensisch registeraccountant bij de FIOD. Dohmen startte zelf in 2017 een tuchtzaak tegen Pieter-Paul Saasen, hoofd van de controlepraktijk bij BDO en lid van de NBA-stuurgroep Publiek Belang.

Achtbaan

Diens advocaat stelde vrijdag dat Saasen 2,5 jaar lang in een ‘misselijkmakende achtbaan’ heeft gezeten, waarbij hij nachtenlang wakker heeft geleden van de aantijgingen van Dohmen. Die gingen over de rol die Saasen had als externe accountant van vermogensbeheerder Box Consultants. Een van de bestuurders wordt verdacht van valsheid in geschrifte en de BDO-accountant zou in die zaak hebben gelogen tegen FIOD-opsporingsambtenaren. Maar Saasen beriep zich op de geheimhoudingsplicht en hield daarmee ten onrechte bepaalde stukken over financiële malversaties buiten beeld, was de klacht van Dohmen.

Doelbewust zwartgemaakt

Advocaat Gaastra stelt dat de Accountantskamer gehakt heeft gemaakt van de ‘keiharde aanval’ op Saasens integriteit, al kreeg hij wel een berisping opgelegd. Die werd later door het College van Beroep voor het bedrijfsleven omgezet in een waarschuwing. ‘Hij heeft niets verkeerd gedaan, maar is wel doelbewust zwartgemaakt door een ambitieuze opsporingsambtenaar.’ Juist Dohmen had als RA moeten weten welke schade dat toebrengt aan de reputatie van een accountant, aldus de advocaat. ‘Een accountant beschuldigt hier een andere accountant van liegen: dat is zo zwaar dat hij daarbij de grootste zorgvuldigheid dient te betrachten. Maar Saasen kreeg nooit de kans op wederhoor, de klacht werd zonder waarschuwing over de schutting geworpen.’

Beroepsgeheim

Gaastra brengt ook de geheimhoudingsplicht in stelling: Dohmen baseerde zijn beschuldigingen mede op e-mails van de advocaat van Box, maar die vallen onder het beroepsgeheim. Daarmee heeft de FIOD-man fundamentele beginselen van de accountancy geschonden, is de klacht. Het gerechtshof oordeelde afgelopen zomer dat OM en FIOD inzage moeten geven in de gewraakte stukken.

Slechts raadsman

De repliek van Dohmen was dat hij zich realiseert hoe belangrijk het verschoningsrecht is en dat de gebruikte e-mails zijn getoetst en vrijgegeven door speciale functionarissen van het OM. Hij ging er daarom van uit dat hij ze kon gebruiken. Dohmen was naar eigen zeggen slechts raadsman van het OM. Als er sprake is geweest van ‘grote woorden’, waren dat de woorden van het OM. De Accountantskamer doet voor half maart uitspraak.

Saasen is inmiddels uit de branche gestapt en is nu directielid bij een ICT-bedrijf.

Bron: FD