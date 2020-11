Voormalig accountancyhervormer Saasen wil vooruit kijken, stapt in voetballerij

Oud-BDO’er Pieter-Paul Saasen is toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport, meldt de profclub. De 45-jarige Saasen is een geboren Helmonder. Bij zijn aantreden als voetbalbestuurder blijkt Saasen nog maar weinig trek te hebben in een terugblik op de zaak rond de van fraude verdachte vermogensbeheerder Box Consultants, die hem een waarschuwing opleverde.

Box Consultants

Pieter-Paul Saasen was lid van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en hoofd van de controlepraktijk bij BDO. Hij gold enkele jaren geleden als een sleutelfiguur in de beweging die de accountancy wilde hervormen en het geschonden imago van de beroepsgroep probeerde te herstellen. Na een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants raakte Saasen echter zelf in opspraak. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Saasen legde zijn functies bij BDO en NBA neer nadat er een tuchtklacht tegen hem en een collega-BDO’er werd ingediend. Door de Accountantskamer werd hij in 2018 berispt vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van Box. In hoger beroep verlaagde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die tuchtrechtelijke maatregel naar een waarschuwing.

Uit de accountancy gestapt

Saasen stapte uit de accountancy en is inmiddels Chief Financial Officer (CFO) van het ICT-dienstverleningsbedrijf Ctac uit Den Bosch en lid van de raad van commissarissen van Amber Mobility, een autodeeldienst voor elektrische auto’s in Eindhoven. Daarnaast wordt hij nu dus ook actief in de voetballerij. “Zijn universitaire opleiding in de accountancy kon hij prima combineren met zijn passie voor sport,” licht Helmond Sport in een verklaring toe. “zo controleerde hij jarenlang als accountant de jaarrekening van PSV.”

Advies Toon Gerbrands

Saasen is een goede bekende van Helmond Sport-voorzitter Philippe van Esch, die hem benaderde voor de bestuursfunctie. Voordat hij zijn jawoord gaf vroeg Saasen nog advies aan PSV-directeur Toon Gerbrands, vertelt hij in het Eindhovens Dagblad. “Toon zei: ‘Doen. Het is een goede leerschool en goed voor je ervaring.’ Dat advies heb ik ter harte genomen. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te mogen leveren.”

Zaak aangespannen tegen FIOD-functionaris

Saasen blijkt in de regionale krant weinig trek te hebben in een terugblik op de affaire die voor zijn vertrek uit de accountancy zorgde. “Dat heb ik voor mezelf afgesloten. Het is jaren geleden en er is al veel over geschreven. Ik kijk vooral vooruit”, aldus Saasen. Wel heeft de Helmonder zelf nog een zaak aangespannen tegen de FIOD-functionaris die destijds een inval deed bij zijn werkgever BDO. Die zaak dient op 27 november bij de Accountantskamer. Saasen heeft dat ‘weggelegd’ en is er zelf ‘niet actief mee bezig.’ “Ik denk dat je het zo moet zien: Philippe kent me al lang. Als het echt kwalijk was geweest, stond ik hier nu niet.”

Bron: ED/Helmond Sport. Foto Saasen: Twitter