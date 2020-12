Accountants KPMG presteren beter dan adviseurs

De accountants van KPMG hebben hun omzet en winst licht zien stijgen. Ze hebben het beter gedaan dan de adviseurs, die veel last hadden van de corona-uitbraak. De winst van KPMG daalde met 3,7%.

Dubbel jaar

De accountants en adviseurs van KPMG hebben een dubbel jaar achter de rug. Het kantoor sloot het laatste boekjaar, dat loopt van oktober tot en met september, af met een winst van €61,7 mln, een daling van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet van KPMG kwam uit op €549 mln (was: € 530 mln). De winst per partner kwam uit op gemiddeld €416.000 tegen €443.000 een jaar eerder. Vooral de adviesdiensten raakten na een uitstekende eerste helft van het jaar vanaf maart in zwaar weer door de pandemie. Bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis is tevreden over het resultaat. ‘We zijn wendbaar genoeg gebleken om de tegenslag op te vangen. ‘

Accountants

De omzet en winst bij de accountants namen licht toe. De omzet steeg met 4,5% naar €310 mln, de winst nam toe met 16% tot €82,4 mln. De verwachting is dat de omzet stabiel zal blijven. De winst kan mogelijk gedrukt worden door verdere investeringen in deze tak. 78 van elke honderd controledossiers bleken goed op orde, een geringe toename ten opzichte van een jaar eerder toen dat er 75 waren. Dat betekent dat in een kwart van de controles zelf nog fouten worden ontdekt. Volgens Hottenhuis kan dat nog steeds beter. ‘Maar onderschat niet hoeveel inspanning het kost om tot deze verbetering te komen. Bovendien betreft het dossiers van meerdere boekjaren, die over 2019 zijn al duidelijk beter.’

Advies

De markt voor adviesdiensten in de zakelijke markt klapte vanaf maart in elkaar. Vooral het bedrijfsleven moest noodgedwongen besparen en draaide de geldkraan dicht. Externe inhuur is daar traditioneel het slachtoffer van, omdat die kosten voor ondernemers snel te schrappen zijn. ‘Advieskantoren zijn daarom erg gevoelig voor de conjunctuur’, aldus Hottenhuis. De pandemie kostte KPMG naast een hoop omzet ook een forse afschrijving van €18 mln op een nieuw risicomanagementsysteem. Daar ging de stekker uit omdat er op korte termijn geen nieuwe klanten voor te vinden waren. Mede door die forse flop viel de winst vooral bij de consultancytak terug. Op een omzet van €219 mln bleef er €29,9 mln aan winst voor belasting over, bijna een halvering ten opzichte van een jaar eerder. KPMG verwacht dat de vraag naar adviesdiensten op z’n vroegst in maart volgend jaar weer zal aantrekken, als ook bedrijven profiteren van de verwachte opleving van de economie na de pandemie.

In lijn

KPMG presteert in lijn met de andere grote drie kantoren PwC, EY en Deloitte. Ook die lieten het afgelopen jaar een veer, eveneens vooral door de terugval in de vraag naar consultants. PwC eindigde hun laatste boekjaar eind juni op een plus van iets meer dan 7% meer omzet. Die kwam uit op €950 mln. De winst bleef met €164,5 mln vrijwel gelijk. Bij EY groeide de omzet in dezelfde periode met 3% naar €905 mln, de winst daalde daar met 5% naar €153 mln. De omzet van Deloitte nam toe met 4,9% tot ruim €1 mrd. De winst bleef steken op €157,2 mln, tegen €175,1 mln.

Download hier het KPMG-jaarverslag 2019/2020.