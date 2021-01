PERSONALIA | Kevin den Hartog nieuwe kantoorleider Alfa in Langenboom

Kevin den Hartog wordt vanaf 1 februari 2021 de nieuwe kantoorleider van Alfa Accountants en Adviseurs in Langenboom, meldt het accountantskantoor. Met Kevin den Hartog (30) haalt het Alfa-kantoor aan de Dorpsstraat 20 een jonge kantoorleider binnen met een flinke staat van dienst binnen de breed georiënteerde accountantsorganisatie. Hij heeft elf jaar Alfa-ervaring en is momenteel klantbeheerder en accountant in Raamsdonksveer.

Overname in Langenboom

Sinds half 2017 is Alfa ook in Langenboom gevestigd, met de overname van De Raam Accountants en Adviseurs. De benoeming van Kevin den Hartog tot kantoorleider past in het beleid om het lokale team van vijftien medewerkers verder te professionaliseren, meldt Alfa. “Het verder laten groeien van het kantoor wordt de grootste uitdaging. Langenboom ligt in een economisch sterke regio met veel bedrijvigheid. Nu nog is het een kantoor met veel agrarische klanten, maar de bedoeling is dat de klantenportefeuille vooral met mkb-klanten gaat groeien”, zegt Kevin den Hartog over de ambities in zijn nieuwe werkomgeving.

Binnengekomen als stagiair

De dertigjarige Den Hartog is nu nog als klantbeheerder en accountant verbonden aan de Alfa-vestiging in Raamsdonksveer. “Dit wordt mijn derde Alfa-kantoor. Ik ben in 2009 binnengekomen als stagiair in de vestiging Gorinchem. Daar ben ik assistent accountant geworden. In 2014 heb ik de overstap gemaakt naar het kantoor in Raamsdonksveer en heb daar mijn accountantsopleiding afgerond.”

Kantoren werken nauw samen

Onbekend is de Alfa-vestiging in Langenboom zeker niet voor hem. De drie kantoren in Brabant en Limburg – er is ook een vestiging in Heythuysen – werken nauw met elkaar samen. Kevin den Hartog: “Als kantoren kennen we elkaar goed. Op dit moment ben ik de accountant van een grote klant waarvan de administratie wordt verwerkt door de medewerkers van Langenboom. We hebben dus al regelmatig contact.”

Bron: Alfa