Pensioenfondsen: pensioenexperimenten voor zzp’ers onmogelijk

De Pensioenfederatie is teleurgesteld over het gebrek aan mogelijkheden om pensioenexperimenten voor zzp’ers te starten in de conceptwet Toekomst pensioenen. De koepel van pensioenfondsen zegt dat een dure en gemiste kans te vinden. Wat de Pensioenfederatie betreft is een fikse aanpassing van het wetsvoorstel nodig, ‘om te voorkomen dat onnodig veel tijd wordt verloren’. Dat blijkt uit de reactie van de koepel op de internetconsultatie Wet Toekomst pensioenen.

Experimenten voor zzp’ers

Met het pensioenakkoord van juni 2019 is ook beoogd oplossingen te vinden voor zzp’ers die te weinig aanvullend pensioen opbouwen. Een aantal pensioenfondsen heeft daartoe samen met zzp-organisaties een pensioenregeling in voorbereiding om mee te experimenteren. De experimenten – die vragen om afwijking van bestaande wetgeving – hebben als doel de drempels voor pensioensparen weg te nemen en passende pensioenproducten te bieden voor zelfstandigen. De conceptwet biedt die mogelijkheid wat de federatie betreft echter onvoldoende.

Voorgestelde aanpassingen

Om de pensioenexperimenten voor zelfstandigen te kunnen laten starten en slagen, is wat de Pensioenfederatie betreft een aanpassing van het wetsvoorstel nodig die leidt tot (1) een voor zelfstandigen passend pensioenproduct, (2) een forfaitair vrijgesteld bedrag voor zelfstandigen, (3) automatische gegevensuitwisseling tussen pensioenfondsen en de Kamer van Koophandel, (4) de mogelijkheid om de pensioenopbouw voort te zetten en (5) een experiment van automatische deelname met opt out naast opting in varianten. Alleen dan kan wat de pensioenfondsen betreft een aantrekkelijk pensioenproduct voor zzp’ers worden gerealiseerd.

Bekijk hier de gehele reactie op de internetconsultatie.

____________________________________________________________________________________________________________________

Interessante Pensioen cursussen: