Exact presenteert de Winter ’21 Release

Exact introduceert de Winter ’21 Release met meer dan 30 nieuwe features en verbeteringen, verspreid over onder andere Exact Online, Exact Globe+ en Exact Synergy. Op deze manier tilt Exact naar eigen zeggen zijn softwareoplossingen voor bedrijven in sectoren als productie en handel, accountancy en de bouw naar een volgend niveau. ‘Terwijl onze klanten vooruitkijken naar 2021, bereiden ze zich voor op nieuwe groeimogelijkheden, en een cruciaal onderdeel daarvan is het optimaliseren van financiële en operationele bedrijfsprocessen’, zegt Jarno van Hurne, Product Line Director bij Exact. ‘Onze Winter ’21 Release helpt ze verder door meer intelligentie en automatisering toe te voegen in alles; van boekhouding en online zakendoen tot aan samenwerking met de accountant.’

De vraag naar webshopkoppelingen stijgt fors

De Winter ’21 Release is onder meer toegesneden op de vragen en productsuggesties van ondernemers die via de support portal van Exact zijn binnengekomen. Zo is de Prijslijst API van Exact Online sterk verbeterd. De vernieuwing zorgt ervoor dat data uit een specifiek segment sneller op te halen is. Dit was een uitdrukkelijke vraag van klanten die actief zijn in de maakindustrie of groothandel. Zij zetten tijdens de coronacrisis vol in op de online verkoop. Het gebruik van webshopkoppelingen verdubbelde bijna ten opzichte van 2018, zo blijkt uit data van softwarebedrijf Exact.

Paul Ramakers, CEO bij Exact: ‘Ondernemers zien dat de coronacrisis langer voortduurt dan aanvankelijk gedacht werd. En dat dit bovendien het gedrag van de klant voorgoed heeft veranderd. De noodzaak om snel digitale stappen te zetten wordt daardoor steeds groter. De vraag naar webshopkoppelingen is daar een duidelijk voorbeeld van. We blijven daarom in nauw contact staan met onze klanten. Op die manier kunnen we de juiste handvatten bieden die zij nodig hebben om taken en processen te automatiseren en digitaliseren.’

Andere hoogtepunten Winter ’21 Release

Andere hoogtepunten uit de Winter ’21 Release zijn:

Globe+: de toekomstbestendige nieuwe standaard voor ERP

De eerste klanten maken inmiddels gebruik van Globe+, de nieuwe standaard voor finance en ERP. De opvolger van Exact’s toonaangevende Exact Globe is gebruiksvriendelijker, op technologisch vlak compleet vernieuwd en beter voorbereid op updates in de toekomst. Globe+ werd een paar maanden geleden in handen gegeven van een selecte groep klanten. Exact stelt het in de komende maanden aan alle klanten kosteloos ter beschikking. Nieuwe innovatieve mogelijkheden, zoals connectiviteit met mobiel, de cloud en AI-services, kan Exact hierdoor in de toekomst eenvoudiger implementeren.

Hierdoor kunnen ondernemers van middelgrote (internationale) bedrijven in de toekomst flexibel meebewegen wanneer nieuwe trends en innovaties zich aandienen en zo profiteren van technologische ontwikkelingen in hun sector.

Tijdswinst via geautomatiseerde verkoopfacturen

De mobiele app Mijn[Kantoor], waarin klanten samenwerken met hun accountant, is ook sterk verbeterd. Zo kunnen accountants voortaan hun klanten gemakkelijker facturen en herinneringen laten versturen. De gerelateerde verkoopboekingen staan direct in de administratie, die daarmee meteen up-to-date is. Dit om het aantal keren dat boekhoudprocessen moeten worden ‘aangeraakt’ zo ver mogelijk terug te brengen en tijdwinst op te leveren. Dat maakt accounting automatisch, ‘no hands’ dus.

Daarnaast is het vanaf nu in controlled release mogelijk om de betalingen die ontvangen worden via de Mollie betaallink (iDEAL) direct te verwerken en af te letteren. Hiermee plaatst zowel een ondernemer als een accountant makkelijk een betaallink op facturen en worden de betalingen direct verwerkt zodra deze ontvangen zijn.

Exact voor Bouw ondersteunt nu meerdere administraties

Bedrijven kunnen nu meerdere administraties koppelen aan de Exact voor Bouw-omgeving. Gebruikers kunnen daardoor kiezen welke financiële administraties ze in hun projectadministratie willen gebruiken. Met deze functionaliteit wordt het voor grotere bouwbedrijven mogelijk om veel tijdwinst te boeken in het beheer van stamdata en de financiële verslaglegging van projecten in Exact Online. Salarisintegratie in Exact voor Bouw maakt het bovendien mogelijk om zonder overbodige handelingen alle uren vanuit een project direct klaar te zetten voor verloning in Exact Online.

Ontdek het gedetailleerde overzicht van alle innovaties in de Winter ’21 Release op de website.