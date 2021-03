Integratie met Exact Online

De integratie met de huidige software verliep volgens Daphne heel snel. ‘We werden goed geholpen om ons volledige klantenbestand over te zetten van het oude naar het nieuwe systeem. Dat was binnen een dag gepiept. Ook keken ze of alles goed werkte voordat ze weggingen. Dat gaf een fijn gevoel.’

Gegevens altijd beschikbaar

‘Het fijne van Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak is dat we nu volledig vanuit de cloud werken. Onze vorige software had deze mogelijkheid niet. Nu we meer thuiswerken dan voorheen, merken we pas hoeveel voordeel dit oplevert. Gegevens en informatie zijn voor iedereen binnen de organisatie beschikbaar – overdag op kantoor, maar ook gewoon ‘s avonds op je laptop op de bank. Zo kun je altijd snel met elkaar schakelen.’

De naam zegt alles

Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak zijn beschikbaar op hetzelfde platform, zodat je niet meer met verschillende software hoeft te werken. ‘Als ik bijvoorbeeld een jaarrekening maak voor de klant staat deze automatisch klaar als ik later de aangifte inkomstenbelastingen doe. En dat allemaal op hetzelfde scherm. Bovendien is alles geïntegreerd met Exact Online. Voorheen moesten we wisselen tussen verschillende software. Nu hebben we een totaalpakket waaruit we alles kunnen doen. Dat werkt een stuk makkelijker.’ Ze vervolgt lachend: ‘Logisch dat ze voor deze naam hebben gekozen, dus.’

Meer ruimte voor advies

‘Je hoeft een handeling maar één keer te doen, omdat de software alles voor je onthoudt. Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de meest actuele financiële administratie, zodat eventuele fouten snel worden herkend. De tijd die we daarmee besparen, kunnen we nu beter besteden aan onze klanten: er is nu meer tijd en ruimte om persoonlijk advies te geven over iemands financiële situatie.’

Gebruiksvriendelijk portaal

‘Het is ook fijn dat we alle stukken nu aan de klant aanbieden in een gebruiksvriendelijk portaal. Daar kan de klant zijn of haar documenten inzien en accorderen of afkeuren. Dat werkt veel efficiënter en overzichtelijker dan contact via de mail. En dat is niet alleen fijn voor ons, maar ook voor de klant.’