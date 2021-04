KPMG: recordbedrag aan investeringen in Nederlandse startups

De investeringen in Nederlandse startups zijn in de eerste drie maanden van 2021 naar recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit de Venture Pulse, het onderzoek van KPMG naar de wereldwijde investeringen in startups.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd voor een bedrag van bijna $ 860 miljoen in Nederlandse ondernemingen geïnvesteerd, meldt KPMG. Dat is bijna 90% meer dan het bedrag van $ 454 in de laatste drie maanden van 2020. Ook wereldwijd werd in het eerste kwartaal voor het recordbedrag van $ 126,6 miljard in startups geïnvesteerd. Dat is bijna 30% meer dan het bedrag van $ 98,2 miljard in de laatste drie maanden van 2020. Enkele opvallende Nederlandse investeringen waren de kapitaalinjectie van $ 40 miljoen in Lightyear, $ 30 miljoen in Crisp en $ 24 miljoen in Felyx. Wereldwijd was het eerste kwartaal van dit jaar goed voor een record aantal van negen kapitaalinjecties van $ 1 miljard en meer.

‘Nieuwe normaal’ weer in beeld

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat investeerders zich ook in de afgelopen maanden zijn blijven richten op sectoren die inspelen op de coronacrisis met door technologie gedreven oplossingen. “Veel durfkapitaal gaat dan ook nog altijd naar bedrijven die zich richten op technologie en consumentgerichte digitale oplossingen”, constateert Karina Kuperus, partner bij KPMG’s adviesgroep Emerging Giants. Kuperus: “Dat varieert van edtech en gaming tot digitale gezondheid. Toch komt de ‘nieuwe normaal’ bij steeds meer investeerders weer in beeld. Nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op grote schaal worden uitgerold, kijken veel investeerders in toenemende mate naar bedrijven en bedrijfsmodellen die in de ‘nieuwe normaal’ succesvol zullen zijn. Hoewel B2B-oplossingen en fintech hoog op de radar van investeerders zullen blijven staan, komen sectoren die het door de coronacrisis zwaar hebben gehad weer nadrukkelijk in beeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de reisbranche en op toerisme gerichte bedrijven.”

Waarde IPO’s naar recordhoogte

In de eerste drie maanden van dit jaar vonden wereldwijd 667 exits van startups plaats met een totale waarde van $ 284 miljard. Kuperus: “Ook dat is een record. In 2020 bedroeg de totale exitwaarde $ 472 miljard met ruim tweeduizend deals. De Zuid-Koreaanse e-commercegigant Coupang realiseerde de meest waardevolle beursgang. Op de New York Stock Exchange werd maar liefst $ 4,5 miljard opgehaald. In Europa realiseerden met name het in Duitsland gevestigd Auto1 en het Deense Trustpilot succesvolle IPO’s. Het Britse Deliveroo had te maken met een lastige beursintroductie. De tegenvallende prestaties zouden voor investeerders wel eens aanleiding kunnen zijn om kritischer te kijken naar thuisbezorgers en hun winstgevendheid, een branche die nog altijd volop in de belangstelling staat. Dat ook een directe notering een reële optie voor een startup is, bewijst het Amerikaanse videogames platform Roblox. In Azië waren in de afgelopen maanden met name secundaire noteringen in trek. Vooral Chinese bedrijven kozen voor de optie om de risico’s als gevolg van gewijzigde regels voor noteringen in de Verenigde Staten te beperken. Goede voorbeelden hiervan zijn Baidu dat $ 3,1 miljard ophaalde op de beurs van HongKong en Autohome, dat $ 688 miljoen vergaarde met een secundaire vermelding.”