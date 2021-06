De thuiswerkvergoeding: hoe zit dat belastingtechnisch?

Wat is een thuiswerkvergoeding?

Thuiswerken was nog niet eerder zo normaal als nu. Door de coronacrisis loggen we dagelijks massaal in vanaf onze thuiswerkplek. Veel bedrijven hebben aangekondigd dat hun medewerkers ook na deze periode zullen blijven thuiswerken. Mensen ervaren een betere werk-privébalans, hun reistijd is verdwenen en aan sommige taken werk je het liefst thuis zonder gestoord te worden door collega’s. Maar wat kost dat thuiswerken de werknemer eigenlijk? En mag of moet je als werkgever deze kosten vergoeden met een thuiswerkvergoeding? Hier lees je hoe de thuisvergoeding werkt en hoe het zit met de belasting.

Thuiswerken kost je medewerkers geld, dat is logisch. Denk aan hogere kosten voor gas, water en licht die jij normaalgesproken als werkgever betaalt als je medewerkers op kantoor werken. Daarnaast geven thuiswerkers ook meer geld uit aan koffie, thee en toiletpapier. En wat denk je van slijtage van bureaus en stoelen? Voor een voltijd thuiswerker lopen deze kosten al snel op tot gemiddeld 40 euro per maand. Je kunt deze kosten aan je medewerkers vergoeden in de vorm van een onbelaste thuiswerkvergoeding. Je werknemers zullen dit zeker waarderen en zien dat jij als werkgever hun situatie goed aanvoelt.

Is de thuiswerkvergoeding verplicht?

Nee, je bent niet verplicht om je werknemers een thuiswerkvergoeding te verstrekken. Je mag dit dus weigeren. Echter als je je medewerkers verplicht om thuis te werken, of als ze thuiswerken vanwege hun functie, moet je zorgen voor een thuiswerkplek die voldoet aan de arbonormen. Veel bedrijven zien op tegen de extra kosten die ze door het thuiswerken erbij krijgen. En dat in een periode die financieel al flink uitdagend is. Toch bestaat er een belastingtechnisch gunstige manier voor het verstrekken van thuiswerkvergoedingen, namelijk de Werkkostenregeling (WKR).