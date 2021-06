Fiscale aangifte maken? Zo zorg je dat de bedragen kloppen

De fiscale aangifte is een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van je klant. De bedragen moeten kloppen, want je wilt niet dat je klant teveel betaalt of achteraf een naheffing krijgt. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want in de praktijk lopen veel administratie- en accountantskantoren tegen obstakels aan bij het doen van een fiscale aangifte. In dit artikel zetten we de meest voorkomende struikelblokken op een rij én vertellen we je hoe je deze kunt omzeilen.

Verschillende soorten software

Om een fiscale aangifte te maken, moet je als accountant vaak met verschillende soorten software werken. Daardoor worden gegevens niet automatisch gesynchroniseerd. Dat kost je veel handmatig werk en het vergroot de kans op fouten in de fiscale aangifte.