KPMG: Investeringen in Nederlandse startups naar recordhoogte

De investeringen in Nederlandse startups zijn de afgelopen drie maanden van dit jaar naar recordhoogte gestegen. In het tweede kwartaal van 2021 werd voor een bedrag van $ 2,6 miljard in Nederlandse startups geïnvesteerd. Dat is drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen werd $ 887 miljoen geïnvesteerd. Dit blijkt uit de Venture Pulse, een onderzoek van KPMG naar de wereldwijde investeringen in startups.

De grootste investeringen in Nederland kwamen terecht bij cloudtech startup Messagebird ($ 1 miljard) en fintech startup Mollie ($ 805 miljoen). Qua sectoren waren met name fintech, professional services, healthcare en transport in trek. Ook in Europa stegen de investeringen met durfkapitaal tot een nieuw record, van $ 24 miljard in de eerste drie maanden van 2021 tot $ 34 miljard in het tweede kwartaal van dit jaar. Wereldwijd werd in de afgelopen drie maanden werd voor een bedrag van ruim $ 157 miljard in startups geïnvesteerd, bijna 7% meer dan de $ 147 miljard in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal was goed voor tien kapitaalinjecties van meer dan $ 1 miljard, verspreid over acht landen, een record. Het in Zweden gevestigde Northvolt voert de ranglijst aan met een investering van $ 2,75 miljard, gevolgd door het Amerikaanse Waymo met $ 2,5 miljard en het Indonesische J&T Express met $ 2 miljard.

Vreemde eenden op de markt

“Wereldwijd zijn steeds meer niet-traditionele investeerders hun aandacht de afgelopen maanden gaan verleggen naar startups”, constateert Pien Lucassen van KPMG’s adviesgroep Emerging Giants. Seelen: “Als gevolg van het succes van veel recente beursintroducties en de groeiende angst om de boot te missen richten minder typische durfinvesteerders hun pijlen in toenemende mate op met name late stage bedrijven. Het gaat hierbij vooral om private equity-spelers, pensioenfondsen en staatsfondsen. Maar ook vermogende universiteiten en familiebedrijven krijgen steeds meer oog voor de markt. Dat geldt ook voor hedgefondsen en ‘mutual funds’. Zij verwachten met weinig risico op de langere termijn veel rendement te kunnen halen als gevolg van een beursgang van de bedrijven waarin zij investeren. Ook SPAC’s, Special Purpose Acquisition Companies, krijgen steeds meer grip op de markt, vooral in de Verenigde Staten. In het tweede kwartaal gingen bijvoorbeeld de fintechs SoFi en Payoneer via een SPAC naar de beurs. In Europa en Azië is er met name aandacht van technologiebedrijven voor een dergelijke beursgang.”

Vooral biotech en zorg in trek

Durfinvesteerders hadden de afgelopen drie maanden met name oog voor de biotechsector en startups die actief zijn met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Zo haalde het Amerikaanse Treeline Biosciences $ 735 miljoen op. En ook buiten de Verenigde Staten kwamen aanzienlijke investeringen terecht, zoals bij het Britse Alchemab Exscientia ($ 82,8 miljoen) en ViroCell Biologics ($118 miljoen), het Chinese Jinwei ($123 miljoen) en het Canadese Ventus Therapeutics ($100 miljoen). Lucassen: “De pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe groot het belang is van zorg en biotech en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, zoals digitale zorgtoepassingen en medische apparaten. En hoewel de pandemie nog niet voorbij is, groeit het optimisme over het herstel en richten investeerders zich op sectoren die in de post pandemische wereld veel rendement gaan genereren.”

Meer aandacht voor ESG

Lucassen gaat er dan ook vanuit dat de investeringen in startups ook in het derde kwartaal van dit jaar aanzienlijk zullen zijn. Seelen: “Wereldwijd én in Nederland. Investeerders hebben veel geld op de plank liggen en recente beursgangen stimuleren de bedrijven om dat kapitaal vooral in startups te steken. Startups die actief zijn met fintech, zorg en biotech gaan hiervan profiteren. En ook bedrijven die zich richten op cyberbeveiliging zullen de belangstelling van durfkapitalisten zien toenemen als gevolg van het toenemend aantal transacties dat in de cloud plaatsvindt. Investeerders kijken bovendien in toenemende mate met een ESG-bril naar ondernemingen, naar de wijze waarop zij omgaan met milieu, maatschappij en goed bestuur. Startups die bijdragen aan een duurzame onderneming van bedrijven kunnen dan ook steeds meer geld tegemoet zien.”

KPMG