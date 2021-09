Administratiekantoor beginnen? Zo ga je succesvol van start

Het idee is daar: je wilt een eigen administratiekantoor beginnen of starten met jouw accountantskantoor. Maar hoe zorg je voor een vliegende start? Naast het goed regelen van alle reguliere zaken is het ook noodzaak om je bewust te zijn van de zakelijke uitdagingen waar de accountancy sector nu mee te maken heeft. En hoe kun jij ervoor zorgen dat jij vanaf dag één opvalt ten opzichte van de concurrent? Een goed begin is natuurlijk het halve werk. Hoe je dit doet, lees je hier.

Hoe start je met jouw administratie- of accountantskantoor?

Om te kunnen starten met jouw eigen administratie- of accountantskantoor is het van belang dat jij jouw zaken op orde hebt. Denk hierbij aan het hebben van een gedetailleerd ondernemingsplan, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, zorgen voor de juiste papieren en het opbouwen van een klantenbestand. Daarnaast moet je ook denken aan randzaken zoals het afsluiten van een zakelijke rekening en verzekeringen, het inrichten van jouw (thuis)kantoor en het opzetten van een goede website. Allemaal zaken waar je als startende boekhouder of accountant bij stil moet staan. Maar er is nog iets wat je niet moet vergeten: het kiezen van de voor jou en jouw nieuwe kantoor meest passende boekhoudsoftware.

Met welke uitdagingen krijg je te maken?

Het kiezen van passende software is een belangrijk onderdeel van het starten van jouw administratie- of accountantskantoor en de uitdagingen binnen de accountancy sector. Uit de MKB Barometer van 2021 is gebleken dat online samenwerken met de klant, het verminderen van de administratieve druk en het ontwikkelen van een adviesrol drie belangrijke uitdagingen zijn waar boekhouders en accountants op dit moment mee te maken hebben. Tijden veranderen en klanten hebben behoefte aan snel kunnen schakelen, waar en wanneer dan ook. Automatisering en digitalisatie zijn hierop het antwoord. Als startende boekhouder of accountant ben je in het voordeel: door direct voor slimme software voor accountancy te kiezen heb jij altijd grip op de financiële positie van je klanten. Zo ben jij vanaf de start gewapend tegen de huidige uitdagingen.

Zo onderscheid jij je als startende accountant

Collega-accountants zijn zich ervan bewust dat de startende boekhouder of accountant goed op de hoogte is van de huidige uitdagingen. Zij proberen zich dan ook vooral te wapenen tegen de digitale nieuwkomers en de behoefte aan automatisering is groot: we zien dat 74% van de accountants een hoge prioriteit geeft aan digitalisering. Des te meer reden voor jou als starter om slimme software in te zetten om jezelf te onderscheiden. Daarbij is het op voorhand inrichten van jouw slimme software altijd beter dan later bijsturen. Achteraf digitaliseren kost namelijk meer tijd en is complexer dan wanneer je het bij de opstart al kunt inregelen.

Je bent als boekhouder of accountant onderscheidend ten opzichte van de concurrent als jij waarde weet toe te voegen in de vorm van snelheid en advies. Slimme software voor accountancy maakt het mogelijk. Maar wat is dat dan? Je herkent slimme software onder andere aan de integratie van alle processen binnen het kantoor. Denk bijvoorbeeld aan boekhouden, fiscaal, jaarrekening en rapportage. Daarnaast is de geïntegreerde software vaak zelflerend en neemt het jouw werk over via automatische bankkoppelingen, intelligente scanning en automatische robotsuggesties. Het uitvragen van documenten en processen gebeurt daarbij gemakkelijk via PBCL. Hierdoor heb je real-time inzicht in de cijfers van je klanten en kun je ze ondersteunen met relevant advies gebaseerd op actuele data. Deze communicatie verloopt natuurlijk persoonlijk, maar kan ook snel vanuit een App die toegankelijk is via een desktop, tablet of smartphone.

Succesvol met jouw administratiekantoor beginnen?

Als startende accountant of boekhouder heb jij dus de beste positie om de uitdagingen van nu aan te gaan en jezelf te onderscheiden ten opzichte van je concurrent. Door direct gebruik te maken van slimme software zorg jij ervoor dat jij met jouw administratiekantoor of accountantskantoor succesvol van start gaat. De Exact Online Accountancy Suite is de meest complete én slimste accountancy software van nu. Benieuwd wat Exact voor jou kan betekenen? Lees hier meer over Exact Online Accountancy.