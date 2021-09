Goed verandermanagement is key

Van vraagstuk naar strijdplan

De CIO-rol van Bart werd in het leven geroepen omdat de organisatie het belang en de noodzaak tot verandering wilde benadrukken. ‘Wat ik vanuit die rol doe, is op zoek gaan naar vernieuwende, digitale manieren om onze klanten beter te kunnen helpen. De reden daarvoor is zowel defensief als offensief. Ik zie signalen in de markt dat er verandering op komst is. Hierop moeten we ons voorbereiden, zodat we over tien of twintig jaar nog relevant zijn. Daarvoor is het van belang om zoveel mogelijk werkzaamheden te standaardiseren en automatiseren.’

In 2013/2014 klonk het startsein voor die digitaliseringsslag. ‘We hebben een strijdplan gemaakt: waar willen we naartoe als organisatie en wat moet er veranderen om daar te komen? Eén van de redenen daarvoor was dat medewerkers aangaven dat ze slimmere systemen en minder handmatig werk wilden. De eerste stap die we toen gemaakt hebben, is het vervangen van ons CRM-systeem en facturatiesysteem. Dat was een fors project waarbij we veel hebben geleerd over verandermanagement.’

Coalitie van kartrekkers

‘De belangrijkste les daarbij is dat je een sterke groep nodig hebt vanuit de praktijk; een kartrekker binnen elke afdeling. Die kartrekkers zijn mensen met durf, lef en leiderschap die achter de verandering staan. Met hen richt je een coalitie op. Zorg dat zij de visie omarmen, uitdragen en goed kunnen uitleggen waarom verandering noodzakelijk is. Zo kunnen zij helpen om stap voor stap een transformatie door te voeren binnen het bedrijf. Ze delen de ‘lessons learned’ binnen hun team en geven het goede voorbeeld op momenten dat het even wat moeizamer verloopt. Wat mij betreft is dit onmisbaar.’