‘Onze medewerkers zijn de reden dat wij de Award hebben gewonnen’

Eerst even voorstellen, wie zijn jullie?

Wij zijn Marco Steenstra en Simon Voorbergen, samen eigenaar van ROI financials. ROI financials is een administratiekantoor. Wij zijn gespecialiseerd in horeca-administraties en ondersteunen én adviseren ondernemers in deze branche. Het bedrijf bestaat in 2022 alweer 30 jaar.

Marco heeft na veel ervaring in de horeca gekozen om zich toe te leggen op financiële kant van de branche. Sinds 2010 is hij mede-eigenaar, in 2017 is hij volledig eigenaar geworden van ROI financials. Simon is in 2014 begonnen als stagiair voor zijn afstudeerstage van de Hotelschool Den Haag. Na verschillende functies binnen het bedrijf te hebben vervuld, is hij in juli 2020 mede-eigenaar geworden.

Wat was voor jullie de reden om mee te doen aan de Cloud Awards?

In 2018 zijn wij opnieuw begonnen met onszelf en ons IT(software)-landschap te moderniseren en te verbeteren. Dit traject is in 2020 grotendeels voltooid -in hoeverre dat ooit kan natuurlijk- en het voelde als het juiste moment om onszelf te nomineren. Ook wilden we graag peilen hoe wij ervoor stonden als bedrijf t.o.v. van andere kantoren. Daarnaast zou het winnen van een Award een mooie opsteker zijn voor onszelf en onze medewerkers.

Waarom was de winst voor jullie?

Wij hebben ons eerlijke verhaal verteld, waarin wij onze weg sinds 1992 hebben geschetst en gedeeld. Dit is een verhaal met pieken en dalen, stilstand en vooruitgang, met als rode draad de zoektocht naar wie en wat je wil zijn als bedrijf en welke software daarbij past.

Wat heeft deze Award jullie gebracht?

Een ontzettende opsteker in het verschrikkelijke corona jaar 2020. Daarnaast heel veel positieve reacties van onze relaties, prachtige content voor onze kanalen en de bevestiging dat wij als kantoor op de juiste weg zitten. Het is een absoluut hoogtepunt in de historie van ROI financials en wij zijn er ontzettend trots op.

Hoe hebben jullie klanten en medewerkers gereageerd op de winst?

We hebben uiteraard veel felicitaties en attenties ontvangen van onze relaties, heel erg bijzonder om op die manier in het zonnetje te staan. Wat ons betreft zijn onze medewerkers de reden dat wij de Award hebben kunnen winnen. Het vergt veel aanpassings- en doorzettingsvermogen om veranderende werkwijzen te omarmen.

Welke tip wil je meegeven aan de potentiële winnaars van dit jaar?

Geniet met volle teugen van het succes en vier het uitgebreid. Maar niet te lang, want voor je het weet wordt je alweer ingehaald door nieuwe werkwijzen, verbeterde software en andere wensen van je klanten.

