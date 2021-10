Bankmelding ongebruikelijke transactie leidt tot FIOD-onderzoek belastingfraude

De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.

Melding ongebruikelijke transacties

De FIOD startte het strafrechtelijke onderzoek nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld aan de FIU. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen. Vermoedelijk gaat het om 250.000 euro niet afgedragen omzetbelasting en een bedrag van 1 miljoen euro dat geen legale herkomst lijkt te hebben. Onderzoek moet uitwijzen waar het geld vandaan kwam en naartoe is gegaan.

Katvanger

Het inmiddels opgeheven bedrijf stond vermoedelijk op naam van een katvanger, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daardoor bleef de 43-jarige verdachte, die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het bedrijf, buiten beeld. De katvanger had naar alle waarschijnlijkheid geen bemoeienis en inzicht in de activiteiten van het bedrijf. Hij had zijn pinpassen inclusief pincodes en inloggegevens voor het internetbankieren afgestaan aan de verdachte en kreeg hiervoor een vergoeding.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.