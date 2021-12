EY-partner die klokkenluidersmelding deed ‘klemgezet’ door EY

EY-partner Wouter van Gelderen voelt zich aan alle kanten klemgezet in het arbeidsconflict met EY, dat ontstond nadat hij een klokkenluidersmelding over een collega deed. De rechtszaken die Van Gelderen sindsdien aanspant lopen steeds vast op het arbitragebeding dat in zijn partnerovereenkomst was opgenomen en vanwege een kettingbeding mag hij naar eigen zeggen ook niet elders aan de slag. Dat bleek deze week tijdens een zitting bij het Gerechtshof in Den Haag, meldt het FD.

Klokkenluidersmelding

Van Gelderen is al langer bezig met rechtszaken tegen het Big Four-kantoor, nadat de partnerovereenkomst met hem per 1 juli 2021 was opgezegd. De voormalig partner ziet zichzelf als klokkenluider die misstanden aan de kaak heeft gesteld. Vanaf eind september/begin oktober 2018 deed hij intern melding van een mogelijke overtreding van de mededingingswet door een collega, waarna er volgens hem ook intimidatiegedrag en oneigenlijke beïnvloeding van zijn kwaliteitsscore over FY18 (Fiscal Year 2018) zouden hebben plaatsgevonden. Van Gelderen werd aan de kant gezet, volgens EY omdat hij onder de maat presteerde. De zaken in kort geding die hij aanspande lopen tot nu toe echter steeds vast op het arbitragebeding dat in zijn partnerovereenkomst was opgenomen.

Gerechtshof

EY heeft hem klem gezet, vertelde Van Gelderen dinsdag bij het Hof. ‘Ik heb een fantastische carrière gehad. Maar sinds de klokkenluidersmelding is mijn leven op elk vlak zwaar geworden.’ De EY’er heeft geen inkomsten meer en mag vanwege een kettingbeding ook niet elders aan de slag. ‘Ik wil verder met mijn leven, maar ik sta met de rug tegen de muur.’ Van Gelderen lijdt ondertussen forse inkomensschade. Hij wil een regeling treffen en heeft daarbij een bedrag van €7,3 miljoen in gedachten. EY wil daar vooralsnog echter niets aan meewerken.

Arbeidsverhouding

Bij het Hof eiste Van Gelderen onder meer inzage in zijn personeelsdossier. Voor het antwoord op de vraag of het arbitragebeding geldig is, is de arbeidsverhouding tussen EY en Van Gelderen bepalend. EY beroept zich op het ondernemerschap van partners, maar Van Gelderen stelt dat hij feitelijk gewoon in dienst was. Daarmee zou hij het arbeidsconflict ook bij de rechter kunnen uitvechten, zonder dat het arbitragebeding geldt. Rond fiscalist Guido Lubbers, tot voor kort partner bij Deloitte, loopt momenteel een vergelijkbare zaak.

Het Hof ziet graag dat beide partijen nu eerst via mediation een oplossing proberen te vinden. Zowel EY als Van Gelderen gingen daar dinsdag uiteindelijk mee akkoord, waardoor alle lopende procedures momenteel even stil zullen liggen.

