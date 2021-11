‘Riante fiscale voordelen voor partners accountantskantoren op de tocht’

Zuidas-accountants die via eigen BV’s als partner van een kantoor forse belastingvoordelen genieten: de houdbaarheid van die constructies staat centraal in twee rechtszaken die partners van Deloitte en EY hebben aangespannen over hun ontslag.

Honderden adviseurs, accountants en advocaten krijgen mogelijk een fors hogere belastingaanslag door deze arbeidsconflicten, schrijft het FD. Maandag staan Deloitte en fiscalist Guido Lubbers voor de rechter en binnenkort treffen ook consultant Wouter van Gelderen en twee vennootschappen van EY elkaar in het juridische strijdperk. De vraag is of de twee nu ondernemers waren of werknemers met juridische bescherming bij ontslag.

Fiscaal voordeel van anderhalve ton

In veel gevallen worden partners ingehuurd via een persoonlijke BV. Die ontvangt dan een winstdeel in plaats van salaris, met een belastingvoordeel van 27% tot gevolg. Met een lening uit de eigen BV wordt vervolgens nog meer belasting ontlopen. Een gemiddeld verdienende partner strijkt zo jaarlijks ruim anderhalve ton extra op, bericht het dagblad. EY telt 247 partners met zo’n BV, Deloitte 254. ‘Maar er zijn veel meer firma’s die met vergelijkbare constructies werken, waaronder grote advocatenkantoren. Hoeveel miljoenen aan winstbelasting al die honderden Zuidas-partners samen jaarlijks ontlopen, is voor zover bekend nooit becijferd.’

Geen zelfstandige bevoegdheid

Maar Van Gelderen betoogt dat hij bij zijn werkgever EY geen zelfstandige bevoegdheid had tot het nemen van zakelijke beslissingen. Zijn werkzaamheden moesten van hogerhand eerst worden goedgekeurd en hij moest al zijn verdiensten afdragen. Daarnaast gelden voor partners een vast aantal vakantiedagen, een laptop en telefoon van de zaak en een ziekteverzuimbeleid. Is er een arbeidsconflict, dan moet dat niet aan de rechter, maar aan een commerciële arbiter worden voorgelegd. Volgens de advocaat van Van Gelderen leveren partners basisrechten in in ruil voor een hoge beloning. Ook hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp vindt ook dat partners geen ondernemers zijn. ‘Dat bv’tje doet er niet toe.’

‘Belastingontwijking geen reden’

De rechter moet nu oordelen of er sprake is van een gezagsverhouding. Zo ja, dan moet over de inkomsten loonbelasting worden betaald. Volgens EY en Deloitte is er wel degelijk sprake van ondernemerschap. ‘Belastingontwijking is geen reden voor de genoemde structuur en hiervan is overigens ook geen sprake’, zegt Deloitte tegen het FD. En volgens EY worden alle inkomsten volledig in Nederland belast en levert dat net zoveel belasting op als zonder bv.

Bron: het Financieele Dagblad