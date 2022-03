Tegemoetkoming voor derde sluiting buitenschoolse opvang: geef wijzigingen op tijd door

Door de coronamaatregelen moest de buitenschoolse opvang van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 voor de derde keer dicht. Ouders die toen kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang kregen én de eigen bijdrage hebben doorbetaald, krijgen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO).

De Belastingdienst waarschuwt dat wijzigingen in de gegevens voor de kinderopvangtoeslag uiterlijk 30 april 2022 moeten worden doorgegeven aan de fiscus, zodat de tegemoetkoming juist kan worden berekend.

Voldoe je aan de voorwaarden voor de TTKO? Dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt deze tegemoetkoming half juni 2022 over.

Tijdens de coronacrisis was de buitenschoolse opvang al twee keer eerder gesloten. Het kan zijn dat je tijdens de eerste en/of de tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gekregen. Als dat zo is, dan ontvang je in juli 2022 automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB.

Zodra de precieze betaaldatums bekend zijn, lees je dit op de website van SVB.

Gegevens actueel houden

Is de persoonlijke situatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd, en heeft dit gevolgen voor de kinderopvangtoeslag? Geef de wijzigingen dan door via Mijn Toeslagen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2022.

Het is belangrijk dat wijzigingen op tijd worden doorgegeven, want de Belastingdienst berekent de tegemoetkomingen op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bij de fiscus bekend zijn.

Lees meer over de tegemoetkomingsregeling in de Kamerbrief van 25 februari 2022.