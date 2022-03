Aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige internationale (belasting)fraude in Limburg

De Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het OM zeggen deze week een flinke slag te hebben geslagen in Limburg. Er zijn vijf mensen aangehouden op verdenking van onder meer hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Dat gebeurde afgelopen maandag tijdens een actiedag. Naast de aanhoudingen werden er ook 22 panden doorzocht en diverse goederen in beslag genomen, meldt de politie.

Zelfde verdachten

November vorig jaar startte de Politie Limburg een onderzoek naar hypotheekfraude. Tegelijkertijd was de FIOD met een onderzoek gestart naar belastingfraude en witwassen. De Nederlandse Arbeidsinspectie verrichte een onderzoek naar onterecht verkregen coronasteun. Al snel bleek in de onderzoeken een aantal dezelfde verdachten naar voren te komen. De onderzoeken legden een netwerk bloot dat provincie- en landsgrenzen overschrijdt.

Grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte

Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat er sprake was van grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een aantal verdachten bleek werkzaam te zijn bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. In het netwerk dat werd blootgelegd, bleek ook valsheid in geschrifte gepleegd te zijn. Valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht waarmee fictieve dienstverbanden werden gecreëerd. Met deze fictieve dienstverbanden en het fictieve loon dat op die wijze werd gecreëerd, werden onder andere hypotheken en huurcontracten geregeld. De bedrijfsstructuren die hiervoor opgezet werden stonden vaak op naam van katvangers.

Belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft maandag vijf panden doorzocht en een 41-jarige man aangehouden. Deze verdachte was aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven. Ook werd er contant geld en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek bij de FIOD richt zich op het vermoedelijk opzettelijk niet betalen van de verschuldigde loonheffingen door een of meer van deze bedrijven. De belastingschuld van de verdachten loopt daarmee in de miljoenen. Daarnaast wordt vermoed dat deze 41-jarige verdachte samen met een 46-jarige vrouwelijke verdachte, zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen waarbij gebruik werd gemaakt van de bankrekeningen van verschillende bedrijven. Zo werden op deze rekeningen gelden ontvangen die vermoedelijk grotendeels uit strafbare feiten afkomstig waren. Ook werden loonbetalingen verricht, waarbij mogelijk deels sprake was van gefingeerd loon.

Bron: politie.nl