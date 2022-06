Breda besteedt beter aan, nu de bonnetjes nog

De gemeente Breda houdt zich beter aan de aanbestedingsregels, schreef deze website gisteren. Nu moeten de fracties in de gemeenteraad nog leren netjes hun bonnetjes in te leveren.

Uit onderzoek van Deloitte naar fractievergoedingen blijkt dat het vier van de negen fracties niet altijd lukt om bonnetjes te overleggen. Een deel van de vergoeding is soms ook gebruikt voor het voeren van campagne. Het gaat om een bedrag van zo’n 1,6 ton per jaar dat niet volgens de regels verantwoord is.

Volledig meegewerkt

De accountants van Deloitte geven geen waardeoordeel, maar constateren wel dat de fracties vooruitgang boeken bij het verantwoorden van hun uitgaven: ‘Er zit verbetering in.’ Ook vermeldenswaardig, volgens krant BN/De Stem: alle fracties hebben zonder dralen meegewerkt aan het onderzoek. Zodoende kwam aan het licht dat de VVD geld uit de fractievergoeding heeft ingezet voor het financieren van een verkiezingscampagne. Dat mag niet. De socialisten van de SP zouden de fractievergoeding hebben ingezet om tijdens de verkiezingscampagne kopieerkosten te betalen.

Supersecuur

En dan is er nog de bonnenkwestie. Breda Beslist en het CDA konden een aantal bonnetjes niet overleggen. Het ging onder meer om vergoedingen van kosten die vrijwilligers hebben gemaakt. Soms wordt er dan cash afgerekend, zonder factuur. D66 had zeven bonnetjes die niet zijn ondertekend door de fractievoorzitter of zijn vervanger. VVD-fractievoorzitter Eddie Förster laat weten ‘supersecuur’ met belastinggeld te willen omgaan. Hij zal het onterecht gebruikte geld uit de fractievergoeding via een omweg terugstorten in de gemeentekas. Als dat maar goed gaat.

