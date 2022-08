Ronald Meijers (ABAB): ‘Als je impact centraal stelt, is krimp niet erg’

Veel accountantskantoren uit de AV Top 50 laten over 2021 omzetgroei zien, maar bij ABAB was daar geen sprake van. Dat had te maken met een bewuste keuze, zegt CEO Ronald Meijers. ‘Wij besteden veel energie aan impact, innovatie en kwaliteit. Dan is een beetje krimp niet erg.’

ABAB boekte € 60,7 miljoen omzet, 3,5% minder dan in 2020. Maar de kwaliteit van de omzet is significant gestegen. ‘Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afname van het aantal klachten en de stijging van de gemiddelde omzet per klant.’ Groei was er in de adviespraktijk (+6%) en de audit- en assurancepraktijk (+4%). De daling van de inkomsten deed zich met name voor bij samenstel- (-14%) en de salarisverwerkingspraktijk (-6%).

Geen geld, maar passie en purpose

Voor de afname van de inkomsten is geen overkoepelende verklaring te geven, aldus Meijers. ‘We zijn net als veel andere kantoren een bedrijfsverzamelgebouw met een variatie aan diensten. Het is makkelijk om naar de krappe arbeidsmarkt te wijzen, maar je kunt ook eigen keuzes maken. Wij vinden krimp niet erg. Groei is wel mogelijk, maar de vraag is wat voor groei je wilt. Wij willen klanten voor wie we betekenisvol willen zijn en die zelf impact centraal stellen.’ Met dat laatste bedoelt Meijers bedrijven die het belangrijk vinden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en willen innoveren. ‘En we willen ook geliefd zijn. Liefde is een term die je in het bedrijfsleven niet veel tegenkomt. ‘Firms of endearment’ is een studie van enkele jaren geleden die stelt dat bedrijven eigenlijk gedreven moeten worden door passie en ‘purpose’ in plaats van geld. Daar streven wij ook naar. Wij willen alle stakeholders van het bedrijf – dus ook klanten en medewerkers – gelijkwaardig behandelen. En dat is best moeilijk. Wij willen klanten die dat snappen en dat kan ertoe leiden dat sommige klanten niet meer met ons willen werken. Maar andersom kunnen wij dus ook afscheid nemen van klanten.’

Uiteraard speelt de lastige arbeidsmarkt wel een rol: ‘In de samenstelpraktijk hebben we veel meer werk dan mensen. Dat kun je ook oplossen met een overname – we worden dagelijks gebeld of we niet een boekhoudkantoor willen overnemen. Dat is niet zo moeilijk, maar de meerwaarde van een overname is meestal maar gering. De kunst is om een goede overname te doen.’

Veel tijd in eigen mensen gestoken

Meijers is sinds zijn aantreden vorig jaar sterk gaan investeren in de interne organisatie. ‘We hebben onszelf de vraag gesteld waar we heen willen en wie we willen zijn. We hebben bijvoorbeeld energie gestoken in feedback geven en krijgen. Doordat we veel tijd hebben gestoken in onszelf, hadden we vanzelfsprekend minder tijd om jaarrekeningen op te stellen.’

De nieuwe filosofie vertaalde ABAB in de pay-off ‘van betekenis’. ‘Voor medewerkers proberen we het thuisgevoel te creëren. Daar gaan we ook in 2022 mee door, bijvoorbeeld met een maandelijkse toelage van € 100 voor de stijgende energiekosten, een persoonlijk budget voor mentale fitheid en een integraal duurzaamheidsbeleid: vitaliteit, inclusiviteit en klimaatpositiviteit. Bij thuis voelen hoort ook meedelen in de winst en dat loopt bij ons op tot 32% van onze winst voor belastingen.’

Innovatietafels

Voor de klanten in de agri- en foodsector organiseerde Stichting ABAB zogeheten InnovatieTafels. Meijers: ‘Innovatie is cruciaal om een bedrijf te ontwikkelen, maar door de dagelijkse drukte is het vaak niet dringend genoeg om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die cirkel willen we doorbreken door, met een brede groep aan kennispartners, ondernemers elkaar te laten inspireren aan InnovatieTafels. Een initiatief voor en door ondernemers.’