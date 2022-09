Jaarrekening middelgroot beschikbaar in Caseware cloud

Caseware Nederland maakt het mogelijk om vanaf 1 september een middelgrote jaarrekening op te stellen in de cloud. De SAMENSTEL+ app is naast de micro en kleine jaarrekening uitgebreid met de middelgrote jaarrekening. Dit biedt accountants en financieel professionals meer flexibiliteit en mogelijkheden bij het werken in de Cloud, zo meldt de softwareleverancier.

SAMENSTEL+ biedt de mogelijkheid om aan de hand van checklists een jaarrekening op te stellen voor micro, kleine en middelgrote bedrijven en publicatiestukken te genereren in SBR. Deze uitbreiding past bij de visie van Caseware volgens de cloudstrategie. De softwareleverancier verwacht dat de financieel professional in de toekomst al zijn klantopdrachten van start tot einde kan verwerken in Caseware Cloud. Het beschikbaar stellen van de middelgrote jaarrekening in Caseware Cloud is dan ook een goede stap richting het realiseren van die visie, laat de leverancier weten in hun persbericht.

Voordelen:

De jaarrekening opstellen met de flexibiliteit van Caseware Cloud;

Aan de hand van checklists werken waardoor alleen relevante informatie opkomt;

Direct de jaarrekening insturen naar de KvK via XBRL;

Het volledige proces van klantacceptatie tot jaarrekening door middel van integrated accounting;

Samenwerken en inzicht houden met handige reviewtools;

Middelgrote jaarrekening op basis van taxonomie en volledig compliant.

Meer informatie over Middelgroot of weten wat Caseware voor uw praktijk kan betekenen? Ga dan naar http://www.caseware.nl/oplossingen.