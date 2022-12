Ondervangen van menselijke tekortkomingen

Martin: ‘Elke relatie biedt zo zijn eigen uitdagingen, maar het samenwerken met sommige klanten is voor het merendeel van de accountants- en administratiekantoren al 20 jaar ‘een gevecht’. Alleen al het feit dat klanten zoveel verschillende kanalen gebruiken om met hun financiële adviseur te communiceren. Gegevens en documenten komen onder andere via whatsapp, telefonisch en het meest per e-mail binnen. En dan hebben we het nog niet eens over de klanten die met de oude vertrouwde schoenendoos met bonnetjes aan de receptie verschijnen, al zien we deze categorie gelukkig steeds meer verdwijnen. Het vervelende is wel dat de meeste van deze informatiestromen persoonsgebonden zijn. Natuurlijk maak je met medewerkers de afspraken dat alle communicatie met en documenten van klanten worden toegevoegd aan het centrale dossier. Dat gaat ook vaak goed, totdat het echt druk wordt…’

‘Dan kom je er bij het opstellen van de jaarrekening of aangifte achter dat het dossier incompleet is,’ vult Roos aan, ‘En ga je de klant achter zijn broek aan. Die blijkt de ontbrekende informatie echter vorige maand al naar je collega te hebben gestuurd, maar laat die nu net op vakantie zijn…; de zoveelste bottleneck in het proces. Terwijl je de tekortkomingen van de mens makkelijk ondervangt door via één centraal systeem met de klant te communiceren en dat te doen op basis van rollen in plaats van personen.’