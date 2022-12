Personalia | Mark Vaessen nieuwe voorzitter Accountancy Europe

Mark Vaessen is benoemd tot bestuursvoorzitter van belangenorganisatie Accountancy Europe. Hij volgt de Brit Myles Thompson op en zal de functie twee jaar vervullen.

De Duitser Jens Poll is de nieuwe vicevoorzitter; die functie bekleedde Vaessen de afgelopen twee jaar. De Nederlander wil de komende twee jaar duurzaamheid, betere corporate governance en de positie van de accountant daarbinnen en de aantrekkelijkheid van het beroep centraal stellen.

Vaessen was sinds 2013 voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en daarvoor voorzitter van de Financial Reporting Policy Group. Voorheen was hij ook lid van het bestuur van de European Financial Reporting Advisory Group en hij is op dit moment bestuurslid van de Sustainability Accounting Standards Board. Als KPMG-partner in het Verenigd Koninkrijk was Vaessen actief als global head of IFRS. Sinds 2017 is hij terug bij KPMG Nederland, waar hij zich nu vooral richt op sustainability reporting en assurance.