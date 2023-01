Aanvragen definitieve berekening NOW – 10 tips

Nu sommige werkgevers vragen hebben of extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het aanvragen van de definitieve berekening NOW, komt UWV met 10 handige tips.

De aanvraagloketten voor de definitieve berekening voor de 3e tot en met 6e aanvraagperiode NOW (NOW 3.1 tot en met NOW 4) sluiten op woensdag 22 februari 2023. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode (NOW 5 en 6) is de uiterste datum vrijdag 2 juni 2023 dat je de definitieve berekening kunt aanvragen.

Heeft de werkgever NOW ontvangen en moet je de definitieve berekening nog aanvragen? Lees deze tien handige tips van Cor Burgmeijer, die bij UWV eindverantwoordelijk is voor de NOW.

1 Check persoonlijke status in Mijn NOW

UWV heeft voor elk organisatie die NOW heeft aangevraagd een persoonlijke omgeving in het dashboard Mijn NOW gecreëerd. Hierin vind je alle belangrijke informatie over jouw tegemoetkoming NOW. Mijn NOW is een beveiligde omgeving die via eHerkenning toegankelijk is.

2 Begin op tijd met aanvraag

Bij het aanvragen van een definitieve berekening NOW komt veel kijken. Diverse gegevens moeten worden verzameld, het omzetverlies moet worden berekend en misschien heb je nog wat ondersteuning van de boekhouder of accountant nodig. Ook moet in veel gevallen een accountants- of derdenverklaring van een financieel adviseur bij de aanvraag worden meegestuurd. Het opstellen van zo’n verklaring heeft al snel een doorlooptijd van een aantal weken tot maanden.

3 Check of je verklaring nodig hebt

In veel gevallen moeten werkgevers een accountants- of derdenverklaring meesturen met hun aanvraag voor de definitieve berekening. Of een verklaring nodig is, is afhankelijk van de hoogte van het voorschot dat is ontvangen en het definitieve bedrag waarop de werkgever recht heeft. Het is dus handig om op voorhand te weten of je een verklaring nodig hebt bij de aanvraag.

Wil je weten wat op jouw situatie van toepassing is? Gebruik dan de NOWchecker.

Via de proefberekening krijg je inzicht in de verwachte definitieve tegemoetkoming en of een accountants- of derdenverklaring nodig is.

4 Schakel hulp in van financieel adviseur

Als de werkgever een accountants- of derdenverklaring nodig heeft bij de aanvraag voor de definitieve berekening, neem dan direct contact op met een financieel adviseur.

Niet alleen kost het opstellen van een verklaring veel tijd, maar ook kan een financieel adviseur meedenken over de specifieke situatie. Zo is het bijvoorbeeld voor bepaalde aanvraagperiodes NOW mogelijk om een gecombineerde verklaring mee te sturen bij de aanvraag voor de definitieve berekening en kan een financieel adviseur helpen bij de berekening van het omzetverliespercentage.

5 Spreek af wie de aanvraag indient

Stem altijd goed af binnen de organisatie en ook zeker met de financieel adviseur, wie de daadwerkelijke aanvraag van de definitieve berekening doet.

6 Bereken omzetverlies op juiste manier

Bij het aanvragen van de definitieve berekening moet je ook aangeven wat het omzetverlies is geweest. Belangrijk is dat je dit omzetverlies op de juiste manier berekent. De Rekenhulp Omzetverlies kan hierbij helpen.

7 Check of werkgever onderdeel is van concern voor NOW

Is de werkgever voor de NOW onderdeel van een concern? Dan gelden er speciale regels. Zo moet onder meer het omzetverliespercentage voor het gehele concern worden berekend. En moet voor álle werkmaatschappijen dezelfde omzetverliesperiode (de maanden waarover het omzetverlies wordt gerekend) en hetzelfde omzetverliespercentage worden gehanteerd.

Als op concernniveau de minimaal benodigde 20% omzetverlies niet is behaald, kan de definitieve berekening als individuele werkmaatschappij worden aangevraagd. Hiervoor gelden ook weer aanvullende voorwaarden, waaronder het overleggen van een accountantsverklaring. Het is dus zaak dit goed te checken. Dit kan in Mijn NOW.

8 Maak indien nodig gebruik van ruime terugbetaalmogelijkheden

Het kan gebeuren dat het voorschot hoger was dan het bedrag waar de werkgever definitief recht op heeft, waardoor hij het verschil moet terugbetalen.

Als de werkgever het bedrag niet in één keer kan terugbetalen, is het mogelijk om telefonisch of online een betalingsregeling af te spreken. De werkgever betaalt geen rente over het bedrag dat hij moet terugbetalen. Ook niet als hij in termijnen terugbetaalt. Verder kun je uitstel van betaling aanvragen. Hiervoor kun je bellen met de UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04.

9 Problemen met terugbetalen?

Bij de UWV Telefoon NOW kun je ook terecht als je niet kunt terugbetalen. UWV kan de werkgever in contact brengen met de schuldhulpverlening van UWV.

10 Foutje gemaakt? Bel direct!

Heb je een fout geconstateerd in de aanvraag voor de definitieve berekening nadat je die hebt ingediend? Neem dan direct contact op met de UWV Telefoon NOW.

Bron: UWV.nl