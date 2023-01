Zal Bitvavo echt niet lijden onder faillissement Amerikaans cryptobedrijf?

Het Amerikaanse cryptobedrijf Genesis vraagt nog deze week het faillissement aan. Dit melden diverse Amerikaanse media. Het bedrijf staat na de instorting van cryptohandelaar FTX in november op omvallen. Klanten van Genesis kunnen niet meer bij hun geld. Het Nederlandse Bitvavo heeft nog 280 miljoen euro tegoed.

Na de neergang van FTX doet Genesis verwoede pogingen nieuw kapitaal te verwerven, tot dusver zonder succes. Het bedrijf heeft een schuld van zo’n 3 miljard dollar (2,77 miljard euro). Genesis zou volgens The Wall Street Journal nu in onderhandeling zijn met schuldeisers om een regeling te treffen. Binnenkort, mogelijk zelfs al deze week, vraagt het bedrijf een faillissement aan, meldt de Amerikaanse zakenkrant op basis van ingewijden.

280 miljoen

Het Amsterdamse cryptobedrijf Bitvavo heeft 280 miljoen euro aan klanttegoeden uitstaan bij Digital Currency Group, het moederbedrijf van Genesis. Bitvavo kan niet bij dit geld omdat DCG betalingsproblemen heeft. Het gaat om geld dat Bitvavo-klanten hebben uitgeleend om er rendement mee te behalen. Volgens Bitvavo heeft Digital Currency Group aangeboden zo’n 70 procent van dat geld terug te betalen. Bitvaro heeft dit aanbod afgewezen en wil het volledige bedrag terug.

Chapter 11

In een persbericht schrijft Bitvavo: ‘In verschillende internationale media, waaronder Financial Times en The Block wordt melding gemaakt van een op handen zijnde akkoord tussen de schuldeisers, DCG en Genesis. Daarbij wordt een situatie beschreven van een “pre-negotiated Chapter 11”. Dit zou betekenen dat er een herstructurering plaatsvindt bij Genesis waarbij er vooraf overeenstemming is bereikt over de terugbetalingsregeling tussen DCG, Genesis en een ruime meerderheid van de schuldeisers. Vanuit de schuldeisers gezien dient “Chapter 11” (“faillisementsbescherming”) hierbij als middel om de vooraf overeengekomen uitkomst (pre-negotiated) te realiseren. Als voordeel van een pre-negotiated Chapter 11, geldt dat deze route doorgaans sneller uitgevoerd kan worden.’

Garant

Volgens Bitvavo zijn de onderhandelingen over de resterende 30 procent ‘verder gevorderd’. Het bedrijf stelt dat eventuele koersrisico’s zijn afgedekt. Het Nederlandse cryptobedrijf zegt dat klanten niets van het eventuele faillissement van Genesis gaan merken. De drie eigenaren van Bitvavo hebben beloofd persoonlijk garant te staan voor het uitstaande bedrag. In een bericht op de eigen website beweert Bitvavo bovendien dat een faillissementsprocedure bij Genesis het geld niet direct in gevaar brengt, omdat er nog ‘bezittingen voorhanden’ zijn.

150 miljoen de man

Volgens de jaarrekening bedroeg het eigen vermogen van Bitvavo eind 2021 net 34 miljoen euro. Samen met de winst van vorig jaar zou er een kleine 100 miljoen euro aan eigen middelen moeten zijn. Om het resterende gat van 180 miljoen op te vullen, zouden CEO Mark Nuvelstijn (30) en zijn twee medeoprichters bereid zijn ruim 100 miljoen aan eigen vermogen in het bedrijf te pompen. Zakenblad Quote schat het vermogen van de drie oprichters op 150 miljoen euro per persoon. Daarnaast zijn er onder meer voor 70 miljoen euro aan kredietlijnen bij banken.