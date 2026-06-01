Betalen van zakelijke rekening geen bewijs: DGA kan na crypto-flop investering niet afwaarderen

Dubbele tegenslag voor de DGA van een inmiddels failliet bedrijf: zijn investering van tonnen in een cryptobedrijf ging in rook op én mag bovendien niet als afwaardering worden geboekt.

De DGA van een BV sluit in 2018 een overeenkomst met een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten: hij koopt voor een kwart miljoen aan cryptotokens bij wijze van investering in het bedrijf, dat zich gaat storten op ‘cryptomining’. Dat ‘smart contract’ moet vanaf begin 2019 maandelijkse betalingen gaan opleveren, bestaande uit inkomsten uit het delven van cryptovaluta. De DGA betaalt de tokens vanaf de bankrekening van de BV, die miljoenen winst maakt op jaarbasis.

De tokens worden als ‘overige effecten’ opgenomen op de balans per 31 december 2018. “Er is gekozen deze als andere belegging te verwerken daar het een belegging voor de lange termijn is”, zo is de verantwoording. De accountant denkt daar mogelijk het zijne van, want hij onthoudt zich van een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

Project geklapt, investering weg

In 2020 volgt slecht nieuws: het hele crypto-project van het Arabische bedrijf is niet van de grond gekomen en daardoor zijn de tokens waardeloos geworden. De DGA laat onderzoek doen naar de handel en wandel van de crypto-ondernemers. Ondertussen wordt over 2019 een bedrag van € 250.000 in aftrek gebracht op de winst (ruim € 3,5 miljoen in totaal) vanwege de volledige afwaardering van de tokens. De DGA doet aangifte bij de politie van het crypto-debacle. In 2022 gaat de BV failliet. De fiscus stelt bij controle vragen over de afwaardering en besluit die uiteindelijk niet toe te staan.

De rechter is het daarmee eens: het contract heeft de DGA privé gesloten, want nergens uit de stukken blijkt dat hij namens de BV handelde. Dat de betaling is gedaan van de rekening van de BV, maakt niet uit. “De betaling kwalificeert als een verkapte winstuitdeling. De verwerking onder ‘effecten’ in de jaarrekening 2018 leidt niet tot een ander oordeel.”

Betalen vanaf zakelijke rekening geen bewijs

In hoger beroep komt het gerechtshof tot hetzelfde oordeel. “De ‘Token Receipt’ waarin de investering wordt bevestigd, staat op naam van DGA en niet op naam van de BV. Belanghebbende heeft ook geen andere stukken overgelegd […] waaruit blijkt dat DGA namens de BV heeft geïnvesteerd in de tokens.”

Betalen vanaf de zakelijke rekening legt geen gewicht in de schaal: “Het is immers niet ongebruikelijk dat een directeur-grootaandeelhouder significante privébetalingen vanaf een bankrekening van de vennootschap doet. De stelling van belanghebbende dat de BV in de tokens heeft geïnvesteerd om zo handelstransacties in cryptovaluta te kunnen faciliteren, heeft zij niet onderbouwd.”