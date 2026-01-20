Indirecte cryptobeleggingen in Nederland doorbreken grens van 1 miljard euro

De waarde van indirecte cryptobeleggingen in Nederland is in vijf jaar tijd explosief gestegen en bedraagt inmiddels ruim 1,2 miljard euro. Dat blijkt uit nieuwe statistieken van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind 2020 ging het nog om ‘slechts’ 81 miljoen euro. De groei laat zien dat de financiële verwevenheid tussen traditionele markten en crypto-activa steeds meer toeneemt, al blijft het belang relatief beperkt. Want afgezet tegen het totale Nederlandse effectenbezit vertegenwoordigen indirecte cryptobeleggingen nog altijd maar 0,03 procent. Toch laat de ontwikkeling zien dat crypto via gereguleerde financiële producten steeds nadrukkelijker zijn weg vindt naar portefeuilles van huishoudens, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

Groei vooral waardegedreven

De forse stijging is volgens DNB vooral het gevolg van waardestijgingen van de onderliggende cryptomunten, en in mindere mate van nieuwe instroom. De bitcoinprijs steeg in de afgelopen vijf jaar, gemeten tot vóór de koerscorrectie eind 2025 met circa 72 procent. Per saldo werd in Nederland zelfs meer vérkocht dan gekocht: over de hele periode genomen lag het nettoverkoopvolume rond de 45 miljoen euro.

Indirect beleggen

Indirecte cryptobeleggingen bestaan uit financiële instrumenten die de waardeontwikkeling van cryptomunten volgen, zonder dat beleggers de munten zelf aanhouden. DNB onderscheidt drie categorieën: crypto-ETF’s, crypto-ETN’s en aandelen in zogeheten crypto treasuries, beursgenoteerde bedrijven die cryptomunten aanhouden of actief zijn in bijvoorbeeld mining of handelsplatformen.

ETF’s en ETN’s volgen een cryptogerelateerde index, vaak gebaseerd op bitcoin, ether of een combinatie daarvan. Bij ETF’s gaat het om participaties in beursgenoteerde fondsen; ETN’s zijn schuldinstrumenten waarvan de waarde meebeweegt met de cryptokoers. Crypto treasuries bieden blootstelling via aandelen, maar combineren koersrisico met ondernemingsrisico.

Huishoudens domineren

De verdeling van het indirecte cryptobezit verschilt sterk per sector. Huishoudens blijken de grootste beleggers in crypto-ETF’s en ETN’s, met respectievelijk 182 miljoen euro en 213 miljoen euroaan beleggingen eind oktober 2025. Ook beleggingsinstellingen hebben een zichtbare positie in ETF’s, ter waarde van ongeveer 40 miljoen euro.

Bij crypto treasuries zijn juist pensioenfondsen dominant. Zij hielden voor 287 miljoen euro aan aandelen in deze bedrijven aan, gevolgd door huishoudens met 243 miljoen euro. Daarmee kiezen pensioenfondsen vooral voor indirecte blootstelling via ondernemingen, niet via indexproducten.

Beperkte productconcentratie

Hoewel het aanbod aan crypto-effecten snel groeit, is het Nederlandse bezit sterk geconcentreerd. Zeven specifieke effecten, vier ETF’s, één ETN en twee aandelen in crypto treasuries, zijn samen goed voor 70 procent van het totale indirecte cryptobezit. Deze producten worden vrijwel uitsluitend uitgegeven door buitenlandse instellingen, met name uit de Verenigde Staten en Scandinavië.

Direct cryptobezit blijft niche

Naast indirecte beleggingen rapporteert DNB voor het eerst ook cijfers over direct cryptobezit binnen de financiële sector. Eind derde kwartaal 2025 hielden Nederlandse financiële instellingen gezamenlijk 113 miljoen euro aan cryptomunten aan. Die posities bevinden zich uitsluitend bij beleggingsfondsen, overige financiële intermediairs en financiële hulpbedrijven.

Banken, pensioenfondsen en verzekeraars blijven vooralsnog afzijdig als het gaat om direct bezit van cryptomunten. Over direct cryptobezit van huishoudens en niet-financiële bedrijven zijn nog geen statistieken beschikbaar.