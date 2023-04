KPMG: grootbanken financieel gezond, maar moeten werken aan ESG-strategie

De algemene financiële resultaten van de vier grootste Nederlandse banken ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank waren gezond in het fiscale jaar 2022. Dat concludeert KPMG uit het ‘State of the Banks’-rapport. Wel moeten ze serieus werk gaan maken van een duurzaamheidsstrategie, is de aanbeveling.

‘Banken gingen op zoek naar nieuwe inkomsten om minder afhankelijk te zijn van de rentestand en focusten zich voornamelijk op vergoedingen en commissies’, aldus KPMG in het rapport. De banken hebben onder meer betaalpakketten en adviesdiensten ontwikkeld om minder afhankelijk te zijn van de rentestand. Door de hogere rente voorziet KPMG dat de banken hun marges structureel zullen verhogen. De verwachting is dat ze door de hogere rentestand en een afname van economische groei met meer provisies en wanbetalingen te maken krijgen, ‘vooral bij bedrijven met een relatief hoge schuldenlast’.

Integrale ESG-strategie nodig

KPMG besteedt ook aandacht aan de dubbele materialiteit van de duurzaamheids- of ESG-aspecten: enerzijds de impact van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving en anderzijds de kansen en risico’s die ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied meebrengen voor het bedrijf zelf. ‘Om ESG-regelgeving en veranderingsinitiatieven effectief aan te pakken, moeten banken een integrale ESG-strategie en -transformatieaanpak hanteren om waarde op lange termijn te creëren.’ Dat vereist geïntegreerde maatregelen en volledige aandacht van leidinggevenden voor een gerichte, consistente en tijdige overgang in lijn met bedrijfsdoelstellingen, aldus KPMG.

ICT-beveiliging

Het rapport besteedt ook aandacht aan de begin 2025 in werking tredende Digital Operational Resilience Act (Dora), die Europese banken noopt hun ICT-beveiliging te verbeteren. ‘Cyberaanvallen vormen een groeiend risico voor banken, gezien hun toenemende afhankelijkheid van technologie en gedeelde diensten van derden. Dora-toetreding draagt bij aan de stabiliteit van het financiële systeem en vermindert het risico van ernstige systeemfouten in de Europese Bankgemeenschap.’

Meer inkomsten, minder winst

De vier banken hebben vorig jaar de rente-inkomsten met 4,4 procent weten te vergroten tot ruim 29 miljard euro. De provisie- en adviesinkomsten groeiden met ruim 4 procent tot 7,5 miljard euro. De gemiddelde kostenratio daalde 5 procentpunten naar 65,3 procent, al zijn de personeelslasten onder invloed van cao-loonsverhogingen met ruim 5 procent toegenomen. De gezamenlijke winst is gedaald naar 8,6 miljard euro, een afname van 13,7 procent. ING noteerde met 3.777 miljoen euro de grootste winst, maar ABN Amro boekte met 1.867 miljoen euro de grootste winststijging: ruim de helft hoger.