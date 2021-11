‘Geschorste Delger poetste post onderhanden werk op’

De geschorste bestuursvoorzitter van Accon avm Guus Delger heeft met verschillende posten op de balans van het kantoor gerommeld, waaronder de hoeveelheid onderhanden werk. Dat zegt voorzitter Riet Nelisse van de aandeelhouderstichting Accon avm tegen het FD.

Top 10-kantoor Accon avm maakte dinsdag bekend dat het bezig is de jaarcijfers 2020 bij te stellen omdat er financiële onregelmatigheden zijn vastgesteld. Waaruit die onregelmatigheden precies bestaan kan het accountantskantoor naar eigen zeggen nog niet aangeven, aangezien er nog wordt gewerkt aan het corrigeren van cijfers. Interim-bestuurder Theo de Vries spreekt over ‘foutherstel’. Wel werd duidelijk dat Accon avm er financieel niet goed voor staat en dat voormalig bestuursvoorzitter Guus Delger is geschorst. Delger wordt verantwoordelijk gehouden voor de malaise.

‘Gerommel met cijfers’

Volgens aandeelhoudersvoorzitter Riet Nelisse heeft Delger zich schuldig gemaakt aan het oppoetsen van de cijfers van Accon avm. Van persoonlijke verrijking zou geen sprake zijn, wel van het moedwillig beter voorstellen van de financiële situatie van het accountantskantoor. ‘Deze fouten in de jaarrekening zijn er niet per ongeluk in gekomen.’ Ze stelt bovendien dat het ‘heel fijn zou zijn geweest’ als accountant Mazars dit al eerder had ontdekt. ‘Maar het zit ook complex in elkaar en de bestuursvoorzitter was natuurlijk gepokt en gemazeld in het vak.’ Nelisse is ‘geschokt’ over de ontdekking van wat zij ‘malversaties’ noemt.

Momenteel zou nog steeds worden gereconstrueerd welke door Delgers uitgevoerde boekingen er zijn gedaan. Accon avm krijgt daarbij hulp van forensisch accountant Peter Schimmel.

Guus Delger zelf is tot nu toe niet bereikbaar.

